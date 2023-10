Maria De Filippi irriconoscibile: la chirurgia l’ha completamente trasformata | Il prima e il dopo

Maria De Filippi, l’immensa conduttrice irriconoscibile. Come è cambiata dopo l’avvento della chirurgia. Il prima e il dopo.

Se parliamo di Maria De Filippi stiamo indubbiamente parlando di una grandissima professionista, nonché di una delle conduttrici più amate e stimate dagli italiani di ogni età. Ogni progetto poi al quale lei mette mano diventa oro. Tra l’altro è super presente sulle Reti Mediaset. E lo è ogni giorno.

Difatti, dal lunedì al venerdì, il primo pomeriggio la vediamo al timone del suo celebre dating show Uomini e Donne che anche quest’anno ci sta regalando colpi di scena a non finire. Il sabato sera invece ci fa divertire nelle vesti di giudice, insieme a Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la news entry Luciana Litizzetto a Tu Sì Que Vales.

La domenica pomeriggio, esattamente poco prima della messa in onda di Verissimo, ci fa emozionare e nel contempo pure assai divertire con la nuova edizione di Amici che ogni anno ci presenta grandissimi talenti appartenenti sia al mondo della musica che della danza. E a breve ci regalerà dietro le quinte tante emozioni con la prima edizione Winter di Temptation Island, condotta da Filippi Bisciglia.

Maria De Filippi e i ritocchini estetici

A gennaio, dopo le festività natalizie, il sabato sera ci delizierà con C’è Posta Per Te e in estate ci farà ancora una volta battere forte forte il cuore con la versione classica del famoso e seguitissimo viaggio dei sentimenti. Insomma, anche nel corso della nuova stagione televisiva la vedova Costanzo ci farà a lungo compagnia.

Essendo lei una conduttrice sempre sulla cresta dell’onda è anche sovente al centro dell’attenzione non solo per le sue trasmissioni o per i suoi numerosi e diversificati partecipanti Difatti anche la sua vita privata è fonte di grande interesse. E ora in molti si chiedono quando e come lei abbia ceduto al fascino del ritocchino estetico. Il prima e il dopo. Lei irriconoscibile o forse no?

Il prima e il dopo

A spifferarci qualcosa a riguardo, circa un anno fa, è stata Striscia La Notizia nella sua spassosa rubrica Fatti e Rifatti dove non si lascia scampo a nessuno. Al di là delle varie battute, decisamente assai colorite, e delle varie gag messe in atto, pare che Queen Mary non si sia rifatta un granché.

Con molta probabilità ha detto soltanto sì a delle punturine, assai leggere e invasive, per mantenere bella liscia la pelle del suo viso. Tuttavia c’è anche da dire che lei ama molto prendersi cura di se e praticare tanto sport, oltre che seguire una dieta sana, varia, bilanciata e controllata.

