Disgrazia per il cavaliere del Trono Over: l’incidente serio che l’ha costretto a camminare così

Un amato cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato alla rivista del programma di aver vissuto un episodio spiacevole negli anni della giovinezza. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Come ogni anno nello studio di Uomini e Donne ci sono vecchie conoscenze, ma anche delle new entry. Tra quest'ultime c'è Maurizio, il quale si era proposto per Gemma Galgani. A parer suo la differenza di età non era tale da incidere sulla loro conoscenza.

Poi quando la dama ha iniziato a pretendere ulteriori attenzioni, lui ha fatto un passo indietro e ora si sta dedicando ad altre conoscenze. In ogni puntata si parla di lui perché in tanti credono che voglia solo andare alla ricerca di visibilità.

Una vecchia conoscenza è senza dubbio Marcello Messina che si era dato una possibilità con Ida Platano, ma le cose non sono andate per il verso giusto. I telespettatori ricorderanno che decise di andar via perché al di fuori del programma conobbe una donna e ora si sta rimettendo nuovamente in gioco.

Tra i nuovi cavalieri c’è anche uno che non è passato inosservato per la sua bellezza. Tuttavia si è creato delle antipatie al punto tale da essere preso di mira per un dettaglio fisico. Anche se non replica, ha confessato di aver vissuto un passato doloroso. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha dovuto fronteggiare.

Brutto incidente per un cavaliere di Uomini e Donne

Il cavaliere in questione è da poco arrivato nello studio e ha già scatenato gli animi. Lui è l’affascinante Marco Viola. Si è messo in gioco con qualche dama, ma le cose non sono andate come sperate.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine il cavaliere ha svelato un retroscena della sua vita che ha lasciato i lettori letteralmente a bocca aperta.

“Mi sono rotto il femore”

Tina Cipollari, Roberta Di Padua e Barbara De Santi hanno puntualizzato qualche volta sul modo di camminare di Marco Viola. La reazione di lui non è mai stata tale da arrivare a una discussione. In realtà c’è una spiegazione dietro questa faccenda.

“Il mio modo di camminare è la conseguenza di un incidente avvenuto mentre facevo sci nautico in cui mi sono rotto un femore. All’epoca avevo solo 21 anni, ho vissuto una piccola Odissea perché ho rischiato un’embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere la gamba e il tono muscolare…Ho iniziato a fare sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore”. Quando le donne menzionate leggeranno ciò, chiederanno scusa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

