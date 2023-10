Sono recenti le dichiarazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in cui annuncia il rilascio di 1.000 nuove licenze e giustifica il traffico romano dicendo che Parigi è più caotica. Sentiamo la reazione del segretario nazionale Fast Confsal Taxi Raffaele Salina a queste dichiarazioni.

Salina: “Sono sorpreso da questa dichiarazione del sindaco Gualtieri. Il 6 ottobre scorso tutte le organizzazioni sindacali sono state convocate per parlare di licenze proponendo le circa 1000 licenze dichiarate in trasmissione. Nel confronto però tutte le organizzazioni sindacali hanno espresso parere negativo, invitando assessore e sindaco a rivederne al ribasso il numero. E inoltre chiedendo di mettere in ordine la mobilità creando più corsie preferenziali per aumentare la velocità commerciale con lo scopo di valutarne l’impatto e per poi eventualmente rilasciarne altre di licenze, se necessarie.

Non si era parlato di licenze temporanee, come avvenuto nella trasmissione di La7. Alle nostre obiezioni l’assessore aveva risposto che quello era solo un primo incontro e il tavolo di confronto sarebbe rimasto aperto. Ritengo che le dichiarazioni del sindaco Gualtieri dimostrino una totale mancanza di rispetto verso i rappresentanti sindacali che in fase di trattativa si accorgono di una decisione già presa. Ci riserviamo di approfondire l’argomento nel prossimo incontro e se ce ne fosse bisogno faremo valere i nostri diritti”,

