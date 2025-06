IL SEGRETO DEI ROMANI – Acqua cristallina, sabbia dorata e silenzio assoluto a 2 ore dalla Capitale: sembra di essere in Grecia | Anche la vista è mozzafiato

Non ci crederai, ma i romani vantano di avere una delle spiagge più belle in assoluto. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Non è la meta turistica preferita da chi è assetato di cultura, ma è anche quella tanto amata da coloro che vogliono rilassarsi spese al sole su bellissime spiagge. La provincia di Latina, per esempio, vanta delle migliori spiagge per l’acqua pulita e di un colore intenso. A Sperlonga, per esempio, nessuno resterà deluso.

Lungo le scogliere e le calette del Parco Nazionale del Circeo e sulle Isole Pontine il mare ogni mese dell’anno è semplicemente splendido. A Ponza in particolar modo ci sono i paesaggi marini più belli in assoluto del Mar Mediterraneo.

All’appello non mancano le spiagge caratterizzate dalle dune di Torre Paola e la costa frastagliata di Sperlonga e Formia. C’è anche un’altra località altrettanto bella che vale la pena visitare per via della sua rinomata spiaggia.

La spiaggia in questione si trova tra le scogliere di uno dei golfi più belli del Lazio ed è un tratto litorale immerso totalmente nella natura più selvaggia. È fonte di attrazione soprattutto per le acque cristalline dove è possibile immergersi e praticare qualsiasi tipo di sport acquatico.

Una spiaggia bellissima a poche ore da Roma

In realtà si può raggiungere attraverso un sentiero noto come quello dei “300 scalini”. Questo lascia intendere che c’è un po’ da sudare, ma ne vale assolutamente la pena. Tale sentiero conduce verso una spiaggia con la sabbia dorata circondata da una vegetazione mediterranea tipica di una vera e propria oasi di pace.

È una meta ottima per coloro che vogliono staccare la spina dalla quotidianità frenetica. È anche la preferita di coloro che hanno un’indole romantica perché si assiste a un tramonto davvero mozzafiato. Cielo e mare diventano un tutt’uno con dei colori a dir poco spettacolari. Non avessi ancora capito di quale si tratta? Proseguiamo con gli indizi.

Una piccola oasi paradisiaca ti aspetta

Il comune dove è collocata questa spiaggia fa parte della provincia di Latina e dista 133 km da Roma. Si affaccia sul Mar Tirreno e si estende da promontorio del Circeo fino a Capo Miseno. Tra i luoghi d’interesse ci sono la Cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano, il Santuario della Santissima Annunziata, il Palazzo della Cultura e San Giacomo. Stiamo parlando di Gaeta e la spiaggia non è altro che quella dell’Arenauta.

La spiaggia è ottima per coloro che praticano yoga e meditazione all’aria aperta. Si può parcheggiare nei pressi della strada costiera, Flacca, che collega Gaeta a Sperlonga per poi percorrere una discesa attraverso una scalinata panoramica. Nel periodo estivo è molto frequentata dai turisti proprio perché rappresenta una sorta di oasi paradisiaca.