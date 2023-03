Cosa possono avere in comune il calcio e la matematica? Un potente gioco di equilibrio legato ai numeri per citare un esempio. La squadra del Napoli, per farne un altro. Sì perché le gesta della squadra di Luciano Spalletti, sono state inserite in un problema di matematica di una scuola di Torre del Greco.

La traccia del problema

La passione per gli azzurri valica diversi confini e qualche giorno fa, in una classe di una scuola elementare, dell’istituto onnicomprensivo Giacomo Leopardi, si è pensato di rendere maggiormente appetibile una materia spesso di difficile accettazione da parte degli studenti, come la matematica, proprio attraverso un esempio calcistico.

“La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?”.

Era questa la traccia sottoposta da un’insegnante ai proprio studenti.

La traccia del problema di matematica

I ragazzi dovevano perciò raccontare, attraverso l’utilizzo di operazioni, il vantaggio di Osimhen e compagni sulle prime inseguitrici in classifica, vale a dire le milanesi Inter e Milan.

Una trovata simpatica che poi è stata condivisa in un post su Facebook. L’iniziativa ha ricevuto una serie di commenti divertiti ed è stata più volte diffusa sui social.

Una trovata simpatica che si aggiunge alla torta dedicata all’attaccante Victor Osimhen, composta da cioccolato e granella di nocciole per simulare i capelli del calciatore. Non poteva mancare naturalmente anche la mascherina ormai diventata simbolo del bomber nigeriano.

Victor Osimhen e la torta Osimhen

Verso Napoli – Lazio

Intanto cresce l’attesa per quello che sembra essere un certo scudetto a fine stagione per la squadra partenopea. Sarebbe una vittoria storica, che la città aspetta da 33 anni.

Domani sera al Diego Armando Maradona è attesa la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo gli ultimi aggiornamenti nel Napoli giocherà Olivera sulla sinistra della difesa a quattro. Questo sarà l’unico cambio di formazione rispetto alla gara precedente. Non è previsto alcun tipo di turnover nell’undici titolare di Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano intende portare a casa un’altra vittoria per raggiungere prima possibile il tanto ambito scudetto. Intanto oggi, Spalletti ha parlato in conferenza stampa, elogiando il collega Sarri.

“Il possesso palla ti dà la possibilità di decidere dove vuoi andare a giocartela” – ha detto Spalletti – .”In questo Sarri è stato un Masaniello da un punto di vista calcistico, si è reso capopopolo di un nuovo modo di vedere le cose. Io in tv sceglievo di vedere il Napoli di Sarri. Quando ho potuto. Lui è più ordinato di me come quadratura tattica. Anche con la Lazio fa un gioco bellissimo. Sono un corpo unico, e non è facile trovare una finestra aperta”.

Spalletti si è anche espresso in tema di scudetto: “I tifosi devono continuare a supportarci e a non aspettarci all’arrivo. Non bisogna dar retta a quelli che ci vogliono far alzare le mani dal volante prima di tante curve che rischiano di farci sbandare“.

© Riproduzione riservata