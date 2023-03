L’indagine è scattata dopo la segnalazione di due donne, lo scorso agosto. Nei guai un vigile di Brescia che al fine di acquistare della cocaina, avrebbe truffato alcuni automobilisti che erano costretti a pagare direttamente le multe in contanti.

La segnalazione è partita da due donne che avevano segnalato ai carabinieri di Rudiano la storia dell’agente, che si era proposto di fungere il ruolo di intermediario tra loro e uno straniero, affittuario di un loro appartamento.

Grazie a questo intervento, il sovrintendente sarebbe riuscito a consentire l’ottenimento del certificato di idoneità alloggiativa in un appartamento di Urago d’Oglio, nonostante non vi fossero i requisiti per farlo.

L’uomo è stato interdetto dai pubblici uffici per un anno, su richiesta della procura di Brescia.

Le truffe, che andavano dai 118 ai 190 euro, sono solo una parte delle contestazione perpetrate nei confronti dell’uomo

Otto gli episodi segnalati e avvenuti tra gennaio 2019 e lo scorso aprile, contestati dalla procura di Brescia contesta a un agente della Polizia locale di Urago d’Oglio.

Le accuse sono quelle di peculato, appropriazione indebita e falso ideologico. L’uomo, comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, ha optato per un patteggiamento di 9 mesi e 10 giorni.

