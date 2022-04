Il mercato dei videogames in Italia: numeri e previsioni per il 2022

Il 2022 potrebbe essere l’anno determinante per il consolidamento del mercato mondiale del videogioco. Quasi tredici miliardi spesi da Take-Two per l’acquisizione della californiana Zynga mentre Electronic Arts, publisher di Fifa, si è aggiudicata Glu Mobile e Playdemic. Embracer ha inglobato Easybrain mentre Netflix si è portata a casa Night School Studio. Sony, nel frattempo, ha rilevato gli studios di Bluepoint Games, Housemarque, Firesprite e Nixxes Software. Ma quello che più conta, oltre alle acquisizioni mondiali da parte dei colossi, sono i titoli più accattivanti in uscita.

Il 2022 promette di essere ricchissimo in termini di blockbuster videoludici e nuove console PS5 e Xbox Serie,s mentre sul fronte titoli attesi spiccano sette videogiochi da tenere d'occhio: "Horizon Forbidden West", "Elden Ring", "Gran Turismo 7", "Starfield", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2", "God of War: Ragnarok" e "Hogwarts Legacy". Sul versante novità ecco al contrario i dettagli delle uscite più interessanti del 2022.

Horizon Forbidden West. Nuovo capitolo del franchise di sopravvivenza nel mondo post-apocalittico popolato da tribù, robot enormi e dinosauri. La nuova versione next-gen dovrebbe puntare sul piano della grafica e della mappa open-world. Dal 18 febbraio disponibile su PlayStation 4 e 5. Elden Ring si propone come il primo open world action RPG: realizzato da From Software offre una trama ricca di contenuti e combattimenti: dal 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Gran Turismo 7: il più atteso dell’anno perché sancisce il debutto di GT su PlayStation 5. Grafica da urlo e selezione straordinaria di auto e circuiti. Intelligenza Artificiale senza limiti, in grado di mettere a dura prova anche i campioni pluridecorati del franchise. Dal 4 marzo su PS4 e PS5. Disponibile anche nella versione “bundle” con con volante e pedali regolabili .

Tra i titoli più interessanti del mercato dei videogiochi, che secondo i dati Iidea ha superato nel 2021 i 2,2 miliardi di euro in Italia , compare anche Starfield di Microsoft, che inizia finalmente a capitalizzare i miliardi spesi nelle acquisizioni degli ultimi due anni. Il titolo, disponibile da Natale 2022 per PC e Xbox Series, viaggerà all’esplorazione dell’universo sfruttando tutta la potenza delle nuove console. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 non ha bisogno di presentazioni. The legend è una vera leggenda dei videogiochi e Nintendo punta a ripetere il successo della prima storica release. La storia open-world andrà avanti e arriverà entro la fine del 2022 su Nintendo Switch.

God of War: Ragnarok: archiviato il primo capitolo, videogioco dell’anno 2018, arriva adesso il salto next-gen con un eccezionale boost in termini di grafica e di combattimenti. Prima dello scontro finale con Odino, i giocatori saranno impegnati per nove livelli: nove regni prima dello scontro finale che potrebbe decidere il destino del mondo. In arrivo entro la fine del 2022 su PS4 e PS5. Infine Hogwarts Legacy, ennesimo videogioco made by J.K. Rowling. Basta con gli esercizi di stile: stavolta il gioco prova ad accontentare i fan dando maggiore libertà di movimento a Hogwarts. Open-world d’avventura previsto per il 2022: disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series.

Grande attesa, insomma, per gli italiani appassionati di videogames, una platea di 15,5 milioni di persone: in pratica il 35% della popolazione italiana tra i 6 e i 64 anni che, sempre secondi Iidea, nel 2021 ha trascorso mediamente 8,7 ore a settimana su console, con un aumento di oltre mezz’ora rispetto ai dati del 2020. Un dato confermato anche dalla ricerca Gaming dell’Associazione Nazionale Di.Te secondo cui il 7% dei ragazzi gioca per più di 8 ore al giorno con finalità diverse: per noia, per acquisire competenze, creare un network virtuale parallelo e fare nuove conoscenze.

