Il Gratta e Vinci con questo simbolo vince più degli altri, se guardi bene non sono tutti uguali | I tabaccai lo sanno da una vita

Per avere fortuna con il Gratta e Vinci, bisogna essere a conoscenza di alcuni semplici ma efficaci trucchetti: la vincita è garantita.

Milioni di italiani tentano regolarmente la fortuna. C’è chi preferisce scommettere, c’è chi invece chi si affida alle numerose lotterie italiane. Tra queste c’è il Gratta e Vinci, una tra le tipologie molto diffuse nel Bel Paese.

Non a caso la modalità di gioco è estremamente semplice: basta grattare la patina presente sul biglietto acquistato per scoprire qual è la combinazione di numeri e lettere che si cela al di sotto, la stessa che potrebbe essere vincente e valere dunque molti soldini.

Il valore dei premi può essere più o meno consistente, ma la quantità dei suddetti tende ad essere superiore rispetto alle altre lotterie. Il problema è che spesso il biglietto risulta perdente, ma le probabilità di averlo tale sono superiori se si commettono dei banalissimi errori.

Come individuare il Gratta e Vinci vincente

Anche se sembra impossibile, ci sono alcuni metodi che permettono di massimizzare le probabilità di vincita. Ovviamente sono tutti legali, ma ancora poco conosciuti, e per un motivo ben preciso. Infatti seguendo poche semplici regole si può acquistare il Gratta e Vinci vincente.

Innanzitutto si raccomanda di non scegliere il biglietto in base al prezzo o al design in quanto ci sono tanti altri fattori che si dovrebbero tenere in considerazione quando si procede alla scelta del biglietto. E’ fondamentale intanto individuare quali sono i premi e le probabilità di vincita. Come? Facile, guardando la tabella presente sul biglietto dove viene indicato il numero di biglietti venduti e la distribuzione dei premi. Queste informazioni si rivelano utili per capire quali biglietti presentano percentuali di vincita maggiori rispetto ad altri, soprattutto se si ha a che fare con giochi differenti.

La strategia è tutto per vincere

Una strategia che si consiglia di applicare con il Gratta e Vinci è quella di seguire le tendenze nelle vincite così come quella di selezionare biglietti appartenenti a lotterie diverse. Ognuna di essi infatti presenta regole differenze e quindi probabilità migliori di portare a casa uno dei premi messi a disposizione.

Detto ciò, va ricordato che si tratta pur sempre di un gioco, e come tale deve essere preso. Anche se ci sono i suddetti metodi che ci possono indirizzare verso il biglietto giusto, è l’elemento di sorpresa e divertimento a rende l’intera esperienza memorabile.