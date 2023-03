Il 5 marzo torna “Domenica al Museo”, ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali

Il 5 marzo si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Si consiglia pertanto di preparare la visita consultando i siti dei singoli musei. A febbraio l’affluenza registrata è stata di 237.796 persone. Per i siti del Parco Archeologico del Colosseo non è possibile prenotare anticipatamente, il ritiro del titolo di ingresso è possibile esclusivamente presso la biglietteria dell’Arco di Tito.

Galleria dell’Accademia di Firenze

Tra i musei aperti gratuitamente, anche la Galleria dell’Accademia di Firenze, dove la “domenica al museo” sarà inoltre l’ultima occasione per visitare gratuitamente anche la mostra “I Bronzi di Riace un percorso per immagini“, in corso fino al 12 marzo nelle sale per le esposizioni temporanee del museo. Realizzata in collaborazione con il MArRC, Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria e a cura del direttore Carmelo Malacrino, la mostra espone i suggestivi scatti di Luigi Spina per celebrare le due statue greche rinvenute nelle acque di Riace esattamente cinquant’anni fa, il 16 agosto 1972. L’orario di apertura della Galleria dell’Accademia di Firenze è dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20).

Ingresso gratuito domenica 5 marzo anche alle Gallerie degli Uffizi, non è possibile prenotare questa data online, così tutti i visitatori hanno la stessa possibilià di entrare a visitare il museo gratuitamente quel giorno.

Per informazioni e per consultare l’elenco completo: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo.

© Riproduzione riservata