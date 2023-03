Festa della donna, le iniziative a Roma e in Italia per omaggiare le donne

Arriva la Festa della Donna 2023 e le iniziative culturali in omaggio al gentil sesso si moltiplicano in tutta la Penisola, ecco una panoramica degli eventi a Roma e nelle principali città d’ Italia per trascorrere l’8 marzo all’insegna della cultura ma anche della prevenzione e della musica.

Festa della donna, le iniziative a Roma

In occasione della Giornata internazionale della donna ecco l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali di Roma. Anche il teatro omaggia le donne, tra le iniziative segnaliamo quella del Teatro Parioli con lo spettacolo W le donne di Riccardo Rossi. Uno spettacolo che è un viaggio nel mondo femminile con la piena consapevolezza della schiacciante superiorità delle donne.

Risate anche al Teatro Brancaccio dove si esibisce Checco Zalone con Amore + Iva, uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Otto marzo a Milano, cultura al femminile

Milano si tinge di rosa e nella giornata delle donne la Pinacoteca di Brera propone un tour in rosa tra le opere realizzate da grandi artiste come Sofonisba Anguissola e i dipinti che hanno per soggetto la donna. Il giro termina con il racconto delle imprese di imprese di Fernanda Wittgens: negli anni Quaranta fu la prima donna a dirigere la Pinacoteca e la prima in Italia a ricoprire un tale ruolo all’interno di un museo di prestigio.

Musica declinata al femminile al Legend Club di Milano, dove si terrà il festival Punk is Pink, ideato dalle Bambole di Pezza per promuovere la musica alternativa femminile. Durante l’evento verrà trattato anche il tema della violenza di genere e delle pari opportunità tramite interventi di associazioni e ospiti.

Firenze scende in piatta per le donne

“Lotto marzo”. Con questo slogan per la festa della donna 2023 il movimento “Non una di meno” di Firenze ha organizzato lo sciopero transfemminista, una manifestazione di protesta con concentramento in piazza Santissima Annunziata. La mobilitazione, che si è svolta anche l’anno scorso, si svolge ormai da 7 anni. “Scioperiamo dal lavoro dentro e fuori casa, dai ruoli di genere e da tutti i ruoli che ci vengono imposti, dai consumi”, spiegano le organizzatrici. Appuntamento dalle 15:00.

Anche nella città della cultura musei gratuiti per le donne mercoledì 8 marzo.

Festa della donna, Napoli è stellare

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze, segnaliamo con piacere l’iniziativa dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli. La struttura ha organizzato, nella sua prestigiosa sede, tre interessanti incontri per parlare di scienze e di scienziate. L’evento si chiama “Women & Girls in Astronomy – Da grande farò l’Astrofisica” e prevede tre incontri a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, per raccontare di scienza e di scienziate. Al termine di ogni appuntamento, ci saranno le osservazioni al telescopio a cura dell’Unione Astrofili Napoletani.

Festa della donna, a Palermo prevenzione e beneficenza

Si chiama “Le mimose della prevenzione” l’attività organizzata dall’Asp di Palermo per l’intera prossima settimana in occasione della Festa internazionale della donna. Fino domenica 12 marzo, alle attività ordinarie già programmate, si affiancheranno numerose aperture straordinarie in tutti i Presidi aziendali in modalità “Open Day” ovvero con libero accesso per tutte le persone rientranti in fascia screening.

Non solo salute, anche cultura. Cosi il Teatro Biondo di Palermo aderisce all’iniziativa lanciata dal regista e scrittore Roberto Andò in occasione della Giornata internazionale della donna, (condivisa dallo Stabile di Napoli, dallo Stabile di Torino, dal Franco Parenti di Milano e dal Teatro di Roma) per testimoniare pubblicamente l’impegno civile e morale dei Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale.

L’8 marzo al Biondo di Palermo, il regista Gianluca Barbadori ha adattato il testo “Decisamente imbarazzante” che sarà interpretato, alle ore 17, dagli allievi e le allieve della Scuola di teatro.

