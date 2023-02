I blucerchiati cadono all’Olimpico, Luis Alberto firma l’unico gol: Lazio 1-0 Sampdoria

Dalla Lazio ci si aspettava una partita convincente e in un certo senso è stato così, anche se la Sampdoria ha procurato parecchi brividi in fase offensiva. Sarri e i suoi ragazzi, nonostante le due vittorie consecutive, non stanno passando un grande periodo a livello di risultati: due vittorie nelle ultime cinque partite. Stasera gli ospiti hanno fornito un’altra bella prestazione, ma per l’ennesima volta sono usciti a mani vuote, anche grazie al gioiello firmato da un Luis Alberto spesso impreciso nell’arco dei novanta minuti. Una vittoria era necessaria prima della temibile trasferta di Napoli, partita nella quale tutti i bookmakers vedono la vittoria biancoceleste poco plausibile. Sarri ha comunque saputo indirizzare la partita in maniera corretta grazie ad alcuni innesti a gara in corso.

Primo Tempo

Il primo tempo della gara tra Lazio e Sampdoria si è svolto nel segno dell’equilibrio tra due squadre che hanno saputo chiudere bene tutti gli spazi e che non sono riuscite a sfruttare le poche occasioni prodotte. Gabbiadini va vicino al gol quando Marusic gli nega la gioia, frapponendosi tra la palla e la porta. Poi bisogna attendere il 40′ per assistere al sussulto firmato Pedro, che sulla respinta di Audero si fionda sul pallone che però lambisce il palo interno. Sulla susseguente respinta Ciro Immobile spara troppo alto e getta alle ortiche il possibile vantaggio. Nonostante le poche occasioni, la prima frazione di gioco ha regalato un gioco piacevole e dinamico.

Secondo Tempo

Durante il secondo tempo le occasioni si sprecano. La Sampdoria è la prima ad affacciarsi in fase offensiva, quando grazie a Manolo Gabbiadini va vicina allo 0-1 con un tiro pericoloso, sul quale però Provedel si fa trovare pronto. Al 60′ tocca a Ciro Immobile trovarsi a pochi passi dalla porta difesa da Audero. L’attaccante di Torre Annunziata però, mettendo da parte la precisione, opta nuovamente per la potenza e il pallone finisce in curva. La Lazio e la Samp si fronteggiano in uno scambio di botte e risposte, poi al 68′ è Marusic a essere imbeccato bene da Milinkovic Savic, che rimane deluso nel vedere il compagno fallire una facile occasione da rete: il tiro del montenegrino si spegne miseramente sl fondo. Mentre i blucerchiati sprecano, al 74′ Felipe Anderson lascia partire un bel tiro dal limite dell’area, ma Audero si supera negando la gioia del gol al brasiliano. Al minuto 80 l’estremo difensore doriano non riesce a ripetersi, perché sul bolide di Luis Alberto è costretto ad arrendersi davanti a un’esecuzione impeccabile del 10 spagnolo. La partita termina dopo 95 minuti sul risultato di 1-0 in favore della Lazio di Sarri.

Pagelle

Provedel 6,5

Si fa trovare sempre pronto e salva il risultato in varie occasioni.

Lazzari 6

Fornisce una prova ordinata, ma con meno spunti rispetto a come ci ha abituati.

Casale 6,5

Difende bene e arriva sempre primo sui palloni aerei. Si fa ammonire per evitare il peggio.

Patric 6

Lo spagnolo si fa trovare attento e ordinato.

Marusic 6,5

Il suo salvataggio nel primo tempo vale come un gol. Peccato per l’occasione sprecata nel secondo tempo.

Cataldi 5,5

Impreciso e troppo nervoso. Il 32 rallenta troppo il gioco e soffoca le manovre biancocelesti.

Milinkovic Savic 5,5

Non brilla e spesso sceglie la via più difficile. Poca lucidità.

Luis Alberto 7

Come i suoi compagni di reparto è stato a tratti impreciso, ma il gioiello che si è infilato sotto al sette parla per lui.

Pedro 6,5

Classe e rapidità lo contraddistinguono rispetto ai suoi compagni di reparto. Sicuramente il migliore fino al momento del cambio.

Immobile 6

Sbaglia due gol facili. Tuttavia compie dei recuperi strepitosi, rientrando spesso fino al limite dell’area laziale.

Felipe Anderson 6

Ha imparato a sacrificarsi per la squadra, questo però limita le sue qualità offensive.

Zaccagni (57′) 6,5

I difensori della Sampdoria hanno avuto la vita difficile dal momento del suo ingresso.

Vecino (57′) 5,5

Sbaglia troppi passaggi e i suoi interventi sono quasi sempre fallosi.

Basic (85′) S.V.

Hysaj (85′) S.V.

