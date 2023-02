Conference League, alla Lazio basta l’1-0 dell’andata. In Romania finisce 0-0

Una Lazio poco brillante ma con una buona solidità passa il turno e accede ai quarti di finale di Conference League. Agli uomini di Sarri basta il punteggio dell’andata.

Primo tempo

La Lazio parte col freno a mano tirato, i biancocelesti non riescono a far girare palla e abbassano troppo il baricentro. Il Cluj ci prova e va vicino al gol in un paio di occasioni, a salvare i biancocelesti solo la poca precisione del fantasista romeno Krasniqi.

Secondo tempo

La Lazio entra in campo con un piglio diverso, soffre decisamente meno e riesce a prendere il pallino del gioco in mano per gran parte del secondo tempo. Sugli sviluppi di un corner i biancocelesti sfiorano il gol più volte nel giro di pochi secondi, un miracoloso Scuffet nega la gioia del gol a Vecino. Il rischio maggiore la Lazio lo prende al minuto ’88, quando l’attaccante avversario sciupa da pochi passi una ghiotta occasione.

Pagelle

Maximiano 6 Il portiere non risulta quasi mai impegnato, una mezza indecisione in concorso di colpa con Gila rischia di costare caro.

Lazzari 6 Primo tempo in ombra, nella seconda parte di gara si fa vivo ed è più incisivo.

Gila 6 Qualche piccola indecisione ma la sua è una buona prova.

Casale 6 Non la miglior prova stagionale, la fatica si fa sentire anche per lui che comunque offre una prestazione di buon livello.

Hisay 6 Il terzino albanese è spesso sollecitato soprattutto nel primo tempo, si comporta sempre bene.

Basic 5 Mai davvero in partita, ennesima bocciatura.

Luis Alberto 6,5 Lo spagnolo offre una ottima prestazione sia in quantità che in qualità.

Vecino 6 Schierato mediano è impegnato a lottare su tutti i palloni, fatica un po’ all’inizio ma regge il centrocampo e lo fa bene.

Felipe Anderson 6 Il brasiliano un po’ sottotono, non riesce a incidere come vorrebbe ma è sempre presente in fase difensiva.

Luka Romero 6.5 Il classe 2004 è arzillo e pieno di personalità, ottima prestazione.

Cancellieri (66′) Entra bene e da brio alla fase offensiva Laziale, nel finale anche un’occasione per lui.

Cataldi (77′) s.v.

Foto: profilo Facebook ufficiale S.S. Lazio

Articolo di : Pasquale Moretti

