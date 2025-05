Harry Potter arriva a Roma, c’è una vera porta di Hogwarts nel centro: custodisce la formula della pietra filosofale | È rimasta intatta per 350 anni

La magia avvolge nel suo manto la Caput Mundi del passato. Ecco dove è possibile essere catapultati in una realtà che sfugge alla logica.

Chi non ha mai visto un film o sentito parlare del mago più famoso del mondo? Probabilmente almeno una volta sarà capitato. Harry Potter è un personaggio frutto dell’immaginazione della scrittrice J.K. Rowling, grazie al quale ha ottenuto un grande successo. La saga è caratterizzata da sette libri scritti tra il 1997 e il 2007 e ancora oggi sono i più letti in assoluto.

Infatti fino al 2018 sono state vendute circa 500 milioni di copie! Uno dei record che ha segnato la storia della letteratura internazionale! Questo ha permesso all’autrice di dedicarsi anche a un’altra saga, ovvero Gli animali fantastici – Dove trovarli, molto apprezzata sia da adulti che piccini.

Il primo romanzo è intitolato “Harry Potter e la pietra filosofale” e presenta ai lettori un adolescente che scopre di essere figlio di due maghi. Purtroppo li ha persi per cause misteriose, dunque vive con dei parenti che non sembrano molto amorevoli nei suoi riguardi. Nonostante si siano dimostrati contrari alla sua partenza, non hanno potuto fermarlo e, una volta giunto nella scuola di Hogwarts, avranno inizio tante avventure.

Hogwarts è un mondo fantastico dove regna sovrana la magia. Non ci crederai, ma non occorre attraversare un muro, prendere un treno attraversando montagne maestose per giungere a destinazione. A Roma c’è un altro “passaggio” che ti permetterà di giungere a Hogwarts.

Una porta magica nel cuore di Roma ti condurrà in un altro mondo

Sul sito greenme.it nel quartiere Esquilino c’è una sorta di porta magica, simbolo di una Roma immersa in una storia pazzesca. Si dice che sia stata costruita per volontà della Regina Cristina di Svezia, la quale trascorse degli anni di esilio fino alla morte a Roma.

C’è anche una leggenda che dà una spiegazione alle iscrizioni presenti sulla porta. Pare che siano state ispirate da un pellegrino, il quale si trovava nei pressi di questa porta e una serie di appunti con quei simboli che sono stati prese in considerazione dagli architetti. A oggi la la sua posizione geografica non è quella originale.

Porta Alchemica – Fonte Instagram @emili_dance – Romait.it

Una porta ricca di storia, leggende e…magia

Stiamo parlando della Porta Alchemica. Detta anche Porta Wrmetica e dei Cieli, fu costruita in pietra con diverse iscrizioni. È l’unica testimonianza della Villa Palombara costruita per volontà del Marchese di Pietraforte nel 600. Il nobile fece scolpire dei simboli del significato misterioso per attirare la gente.

Oggi è situata tra la Via Gregoriana e il lungo rettilineo della vecchia via Felice. È come si permettesse di arrivare solo oltrepassandola in un mondo parallelo. Se sei curioso di scoprire quali sensazioni potresti provare osservandola allora dovresti recarti a Roma.