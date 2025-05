Domenica 18 maggio, l’inizio del Pontificato di Leone XIV: simboli e tradizioni

La cerimonia di apertura per Leone XIV, si sviluppa in tre fasi: la consegna del Pallio, dell’Anello del Pescatore e il tributo dei cardinali

La cerimonia che segna l’inizio del pontificato di Leone XIV è un evento che, pur avendo cambiato nome nel tempo, conserva intatti i suoi profondi significati simbolici. La lana del Pallio richiama la pecora perduta che il Buon Pastore riporta a casa, simbolo forte di guida e attenzione spirituale. Questo rito, che si svolge alle 10 in piazza San Pietro, è un momento solenne che richiama oltre due millenni di tradizione ecclesiastica.

I momenti salienti della cerimonia

La cerimonia di apertura si sviluppa in tre fasi principali: la consegna del Pallio, dell’Anello del Pescatore e il tributo dei cardinali.

Un tempo chiamata “intronizzazione”, oggi è conosciuta come la cerimonia di avvio del pontificato. Il Protodiacono colloca sulle spalle del Papa il Pallio, una fascia di lana bianca. Questo emblema incarna la missione pastorale del Papa e la sua unione con la Chiesa. La lana del Pallio richiama la pecora perduta che il Buon Pastore riporta a casa, simbolo forte di guida e attenzione spirituale.

L’Anello del Pescatore e l’omaggio dei cardinali

L’Anello del Pescatore, consegnato dal Decano, è un altro simbolo di grande importanza. Esso rappresenta il legame con Pietro, a cui Gesù disse: “Ti farò pescatore di uomini”. Questo anello simboleggia la missione apostolica del Papa, un compito che si estende ben oltre i confini di Roma.

Infine, il rito dell’omaggio dei cardinali sottolinea l’universalità della Chiesa e il legame tra il Papa e i porporati. Questo momento di deferenza e rispetto è un riconoscimento del ruolo centrale del Papa come guida spirituale e leader della comunità cattolica mondiale.

Il Papa come Vescovo di Roma

Oltre ai simboli e ai riti, un aspetto fondamentale del pontificato è il ruolo del Papa come Vescovo di Roma. Leone XIV prenderà ufficialmente possesso della “Cathedra” romana nella basilica di San Giovanni in Laterano, considerata la “Madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo”. Questo ulteriore evento avrà luogo domenica 25 maggio alle 17, segnando un ulteriore passo nel suo cammino come guida della Chiesa.