Hard Rock Cafe Roma, live musicali di giugno con Tatiana Tarsia, Massimiliano Tufo, Bale e Alis

Si apre il sipario su un altro mese di grande musica live del giovedì all’Hard Rock Cafe di Roma. “Every Thursday Live Music” giugno 2022 ha inizio il 9 alle 21,30 nel tempio rock di Via Veneto con Tatiana Tarsia, cantautrice e interprete, che porterà in scena i più grandi successi italiani ed internazionali che hanno fatto la storia del Soul e Rhythm And Blues,,arrangiate con sonorità pop/jazzed. Un “viaggio” tra sonorità soul e folk, passando per il jazz, l’RnB e la world music.

Una performance live caratterizzata da un sound acustico/elettronico raffinato e da un repertorio di inediti e cover italiane e internazionali accuratamente ri-arrangiate, con l’intento di portare lo spettatore in una dimensione intima e coinvolgente.

Gli appuntamenti di musica live proseguiranno il 16 giugno con Massimiliano Tufo, giovane cantautore calabrese, il cui stile fin dall’album d’esordio, si distingue per le sue originali sonorità pop elettroniche.

Il 23 giugno arriverà Bale, musicista e cantautore romano, che “firma” i suoi brani di successo con originali inserti elettronici, gospel, soul, pop, quasi “elettro-gospel”.

Alis, giovane cantante emergente di Roma, dalla scrittura proficua innestata su un sound Rock salirà sul palco del Cafe il 30 giugno.

Le ultime tre giornate della programmazione live saranno presentate da Riccardo Zianna, conduttore di eventi e speaker di Radio Sonica, che alternerà alle esibizioni degli artisti dei momenti chiamati “Hard Rock Cafe Talk”: chiacchierate in libertà e brevi scambi in stile intervista.

Di seguito il programma mensile di eventi:

Giovedì 9 Giugno: Tatiana Tarsia;

Giovedì 16 Giugno: Massimiliano Tufo

Giovedì 23 Giugno: Bale

Giovedì 30 Giugno: Alis

Da segnalare, al di fuori della programmazione di “Every Thursday Live Music”, il dj Set del mercoledì 22 giugno con Caffellatte.

