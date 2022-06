14 giugno, Hard Rock Cafe Roma chiude le celebrazioni per i 50 anni con musica dal vivo e una sorpresa

Da quando ha aperto i battenti il primo Hard Rock Cafe a Londra nel 1971, Hard Rock International si è affermata come una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Il 14 giugno 2022 il brand si prepara a chiudere le celebrazioni per il suo 50° anniversario portando anche nel cafe di via Veneto a Roma l’atmosfera e lo spirito della festa in pieno stile Hard Rock.

Marco Cocci, attore e cantante

Festa di compleanno con Marco Cocci

Ad animare il compleanno a partire dalle 21.45 il live music show by Marco Cocci, cantante, attore e conduttore televisivo italiano. La sua presenza sul palco e il suo sound dai caratteri distintivi renderanno la festa di Hard Rock Cafe Roma calda e piena di colori. Leader, cantante e autore della storica rock band Malfunk, attivissimo come attore, Marco Cocci esordisce sul grande schermo nel 1997 con Ovosodo, dove interpreta il (finto) ribelle Tommaso. Nel 2001 compare nella parte di Alberto, in L’ultimo bacio (rivestirà gli stessi panni anche nel 2010 in Baciami ancora). Nel 2004 approda a Mtv per condurre Brand: New e due anni dopo inizia la sua partecipazione al progetto Rezophonic ideato da Mario Riso in collaborazione con l’Amref. Nel 2019, lasciatosi alle spalle l’esperienza con i Malfunk, esordisce con il suo primo album da solista intitolato Steps.

Come tutte le feste di compleanno che si rispettano non può mancare il dolce, per questo Hard Rock Cafe Roma offrirà agli ospiti, durante tutta la giornata, il coke float, il noto dessert americano a base di gelato alla vaniglia affogato nella Coca Cola, una piacevole sorpresa per concludere in dolcezza i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario.

Con 253 sedi in 68 Paesi – inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe – Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, circa 86.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo.

Nel 2021, Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell’industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell’intrattenimento. Deloitte Private e The Wall Street Journal l’hanno, inoltre, designata quale azienda degli Stati Uniti con la miglior gestione e nel 2021 per il terzo anno consecutivo è risultata la catena alberghiera più performante secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power. Il marchio è di proprietà dell’entità madre HRI “Seminole Tribe of Florida”.

Per info e prenotazioni contattare: rome_social@hardrock.com I +39 0642030501