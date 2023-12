Guillermo Mariotto distrugge Wanda Nara con 3 parole: “Mi ricorda quella di Shrek ed è…”

Guglielmo Mariotto si è espresso sui vip in gara a Ballando con le Stelle e non si risparmiato su Wanda Nara. Andiamo a scoprire cosa ha detto sul conto della donna

Guglielmo Mariotto da anni ricopre il ruolo di giudice con Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli nel programma televisivo Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Da non dimenticare l’insostituibile Carolyn Smith.

In quest’edizione spesso ha dei battibecchi con Teo Mammucari quando bisogna dare un giudizio sulle sue esibizioni. Hanno avuto modo di incontrarsi anche nello studio de Il cantante mascherato, dove il comico si è cimentato anche nel canto.

Dato che è noto per non avere i peli sulla lingua, ha esternato un parere su Mammucari: “Se gli dovessimo dare i voti per lo spettacolo che mette su, meriterebbe sempre il 10 e lode. Però non accetta il giudizio sul ballo”.

Stavolta ha espresso un suo pensiero su una delle donne che fa parte del cast dell’attuale edizione dello show della Rai, andando ben oltre la danza. Ecco cosa ha rivelato a un noto settimanale.

Guglielmo Mariotto senza peli sulla lingua

La concorrente in questione è nata in Argentina il 9 dicembre 1986. Nel 2011 si è trasferita in Italia con l’ex marito Maxi Lopez che ha reso padre di Valentino, Costantino e Benedicto. Si sono lasciati nel 2013 e lei l’anno dopo ha sposato il calciatore Mauro Icardi e hanno avuto Francesca e Isabella.

Lei non è altro che Wanda Nara, la quale è in gara con il professionista Pasquale La Rocca. Per ora pare che la coppia sia quella più vicina alla vittoria non solo per la volontà del pubblico, ma anche dei voti della giuria che sono sempre molto alti. Eppure il giudice ha dato un parere che va ben oltre la questione dello show.

Wanda Nara associata a un personaggio della DreamWorks Animation

“È simpatica, ma mi ricorda Fiona la principessa di Shrek“, parole usate da Guglielmo Mariotto su Wanda Nara durante un’intervista rilasciata a Novella 2000. Sicuramente c’è una velata ironia, ma è ben risaputo che è il suo tratto distintivo. Nonostante tutto prevede che lei arriverà in finale e darà del filo da torcere a Simona Ventura.

Anche sulla conduttrice non si è smentito: “È ancora un po’ meccanica, potrebbe fare di più. Dovrebbe essere meno ginnasta e più libera“. Le sue previsioni riguardo le due donne in finale saranno giuste? Per scoprirlo non ci resta che attendere.