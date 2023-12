Vite al limite, Ashley è diventata una modella: persi più di 300kg | Il dott Nowzaradan stenta a riconoscerla

Una delle pazienti di Vita al limite è Ashley Dunn. Attualmente ha perso tanti chili al punto tale che è difficile riconoscerla. Ecco una foto che lo conferma

Vite al limite è il programma televisivo che permette alle persone, alle prese con l’obesità, di riprendere in mano la propria vita e tornare a compiere gesti quotidiani che per noi sembrano essere scontati. Il semplice uscire da casa e andare a fare la spesa per loro non è altro che un lontano ricordo. Ed è per questo motivo che si recano disperatamente presso la clinica di Houston del Dottor Younan Nowzaradan.

Ispirato a un reality show statunitense, è stato mandato in onda in Italia su Real Time dal 2013. Ogni episodio mostra il percorso di guarigione di persone patologicamente obese con un peso che può sfiorare i 350 kg. La loro unica speranza è fare un intervento per avere un bypass gastrico.

Però prima di andare in sala operatoria, il Dottor Nowzaradan, doppiato nella versione italiana da Giorgio Lopez e poi da Gianni Giuliano a partire dalla nona edizione, li costringe a seguire una dieta per perdere dei chili. Qualcuno riesce a essere costante mentre altri non riescono a rinunciare ai piaceri della tavola.

Tra le varie pazienti non possiamo non nominare Ashley Dunn che attualmente avrete sicuramente difficoltà a riconoscerla! Andiamo a scoprire qual è stato il suo segreto.

Ashley Dunn si è rivolta al Dottor Nowzaradan per i suoi 300 kg

Ashley sì è presentata in clinica con un peso di oltre 300 kg. Era ridotta quasi all’immobilità e per fortuna ha capito di dover intervenire subito ed è così che si è convinta a chiedere aiuto al dottore.

Non è stato facile perché ha dovuto abbandonare una serie di abitudini alimentari che hanno fatto parte della sua quotidianità pertanto tempo. Di solito si cede durante le prime tappe e di conseguenza alcuni non riescono ad avere la meglio. Ashley, invece, non solo ha raggiunto il suo obiettivo, ma propone la sua immagine come un modello da seguire.

Un modello da seguire per il suo percorso

Ashley aveva 27 anni quando ha fatto conoscere la sua storia ai telespettatori. Abbandonata dalla madre quando era piccola e vittima di violenza fisica, si è sfogata sul cibo. Eppure con il tempo ha perso 116 kg.

Lei oggi vuole aiutare chi vive la sua stessa situazione. Si mostra come una donna felice e bellissima nel suo massimo splendore. Ashley ci tiene a far capire che non bisogna mai dare niente per scontato.