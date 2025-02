Guarda quest’immagine e dimmi se vedi 3 COSE STRANE | Mio cugino ci ha perso la testa, è DIFFICILISSIMO

Sembrerà assurdo, ma non tutti riescono subito a individuare 3 errori all’interno di quest’immagine. Dimostra di essere l’eccezione alla regola!

I test visivi sono utili per fare chiarezza sulle proprie abilità cognitive e sul proprio quoziente intellettivo. Non tutti possono essere collocati sullo stesso livello e questo lo si può notare quando si decide di mettersi alla prova.

Chi ama la sfida può proporre il test a una persona che si reputa all’altezza della situazione e così si stabilisce un tempo minimo da rispettare per trovare le soluzioni o gli errori, ciò dipende da come è impostato il tutto.

Da premettere che alcuni sono sottoposti da figure esperte mentre altri si trovano facilmente sul web con un clic. Tanti sono i siti da prendere in considerazione e tra questi uno in particolare sta proponendo un test davvero difficile.

Si tratta di una semplice immagine che ritrae una giovane che si dedica al running in un luogo immerso nella natura. Ci sono ben 3 dettagli che sfuggono alla logica. Che la sfida abbia inizio!

Il primo errore dell’immagine è svelato, ora tocca a te

Devi osservare bene l’immagine e trovare in poco tempo non 1 errore, bensì 3! Non a caso questo test visivo può dare del filo da torcere anche a coloro che hanno un quoziente intellettivo superiore alla norma. Occorre adottare delle semplici regole: non farsi prendere dal panico e non ignorare alcun dettaglio.

Se non riesci a trovare subito gli errori, non ti demoralizzare. Sarebbe opportuno allenare la mente ogni giorno quando si ha un po’ di tempo tra un impegno e l’altro tipici della quotidianità. Ti sveliamo un errore, quello che di solito subito viene individuato. Se osservi la figura femminile, puoi notare che è intenta a dedicarsi alla corsa. Osserva i piedi e noterai che a un piede ha un pattino.

Ecco un altro aiuto se non riesci da solo nel tuo intento

Gli altri 2 errori sono più difficili da trovare, ma non si tratta di un’impresa impossibile. Il primo si trova nella parte inferiore dell’immagine, andando nello specifico al centro. Dietro la panchina ci sono dei fiori e tanta erba. Del resto ci troviamo in una sorta di parco dove le persone possono dedicarsi all’attività fisica. Se noti c’è dell’uva tra le foglie, un qualcosa di insolito.

L’altro, invece, si trova sullo sfondo, sul lato sinistro dell’immagine. Compare la luna in fase calante, ma sul lato destro si vede la luna piena. Se non sei riuscito in poco tempo a trovare questi errori vuol dire semplicemente che devi allenarti di più con maggiore impegno.