Da qui ci passano solo i PAPI | A Roma è stato scoperto un passaggio SEGRETO, conduce in un posto paradisiaco

Non tutti sanno che a Roma esiste un passaggio segreto che può lasciare tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire qualcosa in più per capire se vale la pena recarsi lì ad ammirarlo.

Roma è senza dubbio la città più famosa del mondo proprio perché custodisce generosamente un patrimonio artistico culturale senza alcun tipo di paragone. Tante sono le persone che almeno una volta nella propria vita vanno lì per ammirare le bellezze del posto.

La prima tappa è sicuramente il Colosseo e a seguire i Musei Vaticani e la Basilica di San Pietro. Chi è assetato di conoscenza sicuramente resterà contento di ciò che contemplerà con i propri occhi.

Tuttavia, essendo una città ricca di sorprese, non stupisce sapere che esistono degli angoli nascosti più unici che rari. Non sarebbe impossibile conoscerli se non fosse per l’intervento di alcuni influencer.

A tal proposito sul profilo Instagram @_traveldiscovery_ è stato condiviso un post in cui è stato mostrato un lato della città insolito, ma con una storia alle spalle degna di essere appresa.

Nel cuore della capitale italiana c’è un corridoio unico nel suo genere

“Lo sapevi che a Roma esiste un passaggio segreto che va dal Vaticano fino a Castello Sant’Angelo? Si tratta di un corridoio sopraelevato e fortificato che nei secoli ha avuto un ruolo cruciale nella storia di Roma e della Chiesa. Struttura usata per controllare l’area sottostante, reprimere eventuali sommosse e condurre i prigionieri a Castel Sant’Angelo, nonché via di fuga dei pontefici”.

E ancora: “La sua importanza emerse principalmente nei periodi più scuri e dolorosi per Roma e per la Chiesa. Nel 1494 Papa Alessandro VI di Borgia ne fece ricorso per sfuggire all’invasione delle truffe francesi”. Se sei interessato a scoprire qualcosa in più su questo posto a dir poco affascinante allora prosegui nella lettura.

Il passaggio segreto dei papi esiste davvero

“Dopo 20 anni di lavori questo luogo pieno di storia e leggende è finalmente aperto al pubblico…Sul sito ufficiale CoopCulture troverete tutte le informazioni dettagliate per acquistare i biglietti. Non solo per questo passaggio segreto, ma si può combinare con la visita a castello Sant’Angelo oppure decidere di fare il percorso ieri sera…Le date disponibili sono limitate così come la capienza”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia del post.

Il post è stato pubblicato circa cinque giorni fa e ha già ottenuto più di 1.400 like, chiaro segno che il contenuto piace. Del resto ci sono tanti angoli della città romana ancora avvolti nel manto del mistero. Per fortuna i social hanno il potere di divulgare notizie che possono risultare interessanti agli occhi di tanti utenti.