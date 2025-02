Eurospin UFFICIALE: Valentine’s Day è già partito | In offerta la CIOCCOLATA più buona d’Italia, Nutella game over

Non ci crederai, ma la Nutella ha i giorni contati per colpa di un temibile avversario. Ecco la cioccolata che sarà gradita il giorno di San Valentino.

A breve arriverà la festa di San Valentino, ovvero quella degli innamorati. Il nome deriva da una festa cristiana svolta in onore del martire cristiano Valentino di Terni e la celebrazione avviene in Europa, in America e in Oriente.

Essa fu istituita nel 1496 da Papa Gelasio I e da allora ha resistito allo scorrere del tempo. Gli innamorati hanno l’abitudine di scambiarsi dei doni e tra questi quello più gettonato è il cioccolato.

La scelta varia in base ai gusti del destinatario del regalo. Nella maggior parte dei casi si preferisce la Nutella, ma stavolta le cose potrebbero andare diversamente.

Secondo quanto riportato sul sito energycue.it sembra che all’Eurospin ci sia un prodotto alimentare che va letteralmente a ruba perché ha un sapore delizioso e soprattutto un prezzo più unico che raro! Andiamo a scoprire qual è.

Eurospin metti a dura prova la Nutella! Roba da non credere

Questo prodotto alimentare è quello prediletto a colazione, ma anche a merenda. Può essere un buon pretesto per trascorrere del tempo in compagnia di amici mentre si chiacchiera o si vede un telefilm sul divano. I bambini impazziscono e si possono realizzare svariate ricette dei dolci. In questo caso si può spalmare su una fetta di pancarré o di pane.

A tal proposito C’è chi preferisce la Nutella, un marchio commerciale della Ferrero ideato nel 1964. E’ a base di crema gianduia con zucchero, olio di palma, latte, vanillina e nocciole. Una vera delizia per le papille gustative, ma ultimamente le persone portano a casa un’altra crema altrettanto buona. E’ una crema spalmabile all’interno di un barattolo da 1 chilo!

Un prodotto alimentare che sta andando a ruba

Come puoi osservare dall’immagine, stiamo parlando della Crema spalmabile alla nocciola Dolciando. Questa marca comprende anche preparati per torte da sfornare, cioccolatini, caramelle e gelati a prezzi super convenienti. Tornando alla crema spalmabile, è riuscita a conquistare anche chi ha delle intolleranze. Del resto è senza glutine e un barattolo così grande costa davvero poco!

Sino al 9 febbraio questo barattolo da 1 kg sarà in offerta al prezzo di 3,99 euro. Non c’è da stupirsi se le vendite sono salite alle stelle proprio perché oltre alla convenienza economica c’è anche da prendere in considerazione la bontà di questa crema. Non puoi non approfittarne se sei goloso.