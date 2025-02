Questo è il TEST per gli amanti dei NUMERI | Prenditi 20 secondi e risolvilo, non è per niente semplice

Vuoi mettere alla prova le tue abilità matematiche? Questo test fa al caso tuo. Sarai degno di essere paragonato ad Albert Einstein? Lo puoi scoprire nell’immediato.

Quante volte ti capita di stare in compagnia con gli amici e parenti e non sai come ammazzare il tempo. C’è chi opta per un film, chi per i giochi da tavola e chi preferisce puntare su un qualcosa di alternativo. Di conseguenza ci si orienta su di test visivi o di matematica.

In questi casi si ha la possibilità di fare i conti con le proprie abilità cognitive e dimostrare agli altri di avere una marcia in più. Chi ama le sfide sicuramente accetterà senza dubbio l’impresa e renderà il tutto più intrigante dando un tempo da rispettare.

A tal proposito c’è un test matematico che deve essere risolto nell’arco di 10 secondi. Se ci riesci allora vuol dire che sei un genio! Andando nello specifico, si tratta di un’espressione con tanto di operazioni matematiche e parentesi.

Test matematico solo per i veri geni!

Ecco l’espressione proposta: (8 + 4) x 3 – 10 : 2 + (5 x 2 – 6). Ovviamente bisogna conoscere almeno le regole fondamentali della matematica. Anche i bambini possono riuscire nel loro intento, purché abbiano delle buone basi. Il merito è senza dubbio di quanto viene appreso tra i banchi di scuola. Chi invece ammette di avere qualche lacuna può risolvere tranquillamente portando avanti un lavoro da autodidatta.

Chi ha fatto uno studio approfondito di questa materia sa bene che bisogna risolvere prima le operazioni all’interno delle parentesi (di solito si segue il criterio parentesi graffe, quelle quadrate e infine tonde). In questo caso ci sono solo delle parentesi tonde. 8 + 4 darà 12 mentre la seconda parentesi darà come risultato 4 (si fa prima la moltiplicazione e poi la sottrazione). Adesso tocca a te proseguire.

Ecco ogni singolo passaggio per arrivare alla soluzione

Non sei riuscito a trovare il risultato giusto? Adesso ti sarà spiegato ogni singolo passaggio con estrema chiarezza. Siamo arrivati a 12 x 3 – 18 : 2 + 4. Adesso occorre prima risolvere la divisione 18 : 2 e il risultato sarà 9. 12 x 3 – 9 + 4 è l’espressione ottenuta. Passiamo poi alla moltiplicazione 12 x 3 e il risultato ricavato è 36.

36 – 9 + 4. Alla fine si farà prima la sottrazione e poi il risultato si addizionerà con il numero 4. Quindi, procedendo con ordine, si otterrà 27 + 4. Il calcolo non lascia alcun dubbio: il risultato dell’espressione sarà 31. Se non ci sei riuscito a individuare il risultato in poco tempo non farti alcun problema. Tuttavia se vuoi vincere questa sfida devi allenarti costantemente andando alla ricerca di altri test matematici che abbondano sul web.