Chi lo ha detto che Parigi si trova in Francia? I libri ci hanno sempre MENTITO | Nel Lazio c’è la vera PETIT PARIS, che incanto

In Italia puoi ammirare le bellezze di un luogo stupendo che ricorda molto Parigi. Andiamo a scoprire qual è e dove si trova.

Sono circa 6 i siti del Patrimonio Mondiale dell’Unesco da scoprire in questa fantastica città secondo il sito sortiraparis.com. In primis c’è la Reggia di Versailles collocata a 15 km a ovest della capitale.

A seguire ci sono il Castello e il Parco di Fontainebleau, luoghi molto cari a Napoleone Bonaparte. Poi le rive della Senna sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dal 1991. Poi c’è Provins, una città medievale fortificata del dipartimento di Seine-et-Marne.

All’appello non mancano gli edifici di Le Corbusier, un architetto del XX secolo noto per il suo stile moderno e ordinato. Infine c’è la Tour Saint- Jacques che include 71 monumenti e 7 tratti del cammino di Santiago De Compostela in Francia.

Eppure non occorre andare nella capitale francese per ammirare le bellezze tipiche di una città dedita alla cultura e al romanticismo. Probabilmente non lo sai, ma in Italia, a pochi chilometri di distanza da Roma è possibile essere catapultati in questa realtà senza prendere un aereo.

A pochi passi dalla capitale italiana c’è…Parigi

Tratta di uno dei borghi medievali più belli in assoluto situato alle pendici dei Monti Lucretini e Monti Simbruini, praticamente al confine tra Lazio e Abruzzo. È caratterizzata da Piazza Valeria ornata con una fontana cinquecentesca e una colonna militare romana dell’antica Via Valeria. È famoso anche per un castello che per secoli è stato nelle mani della famiglia Massimo di Roma.

Grazie a questa famiglia il borgo ha ottenuto tante opere come un acquedotto. Non manca all’appello la Chiesa rinascimentale di San Salvatore costruita nel cinquecento per volontà di Giacomo Della Porta. Ovviamente tra i monumenti di interesse ci sono anche la Chiesa di San Lorenzo, di San Bartolomeo, San Rocco e della Santa Trinità. Inoltre un famosissimo autore italiano l’ha etichettata “la piccola Parigi dell’Italia”.

Meta prediletta dell’autore delle maschere

Stiamo parlando di Arsoli, uno dei luoghi preferiti di Luigi Pirandello. Colui che ha scritto Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila si recava spesso lì per trascorrere l’estate. E’ il periodo in cui i cittadini organizzano per tradizione una festa in onore di un piatto tipico del posto. Si tratta della fagiolina arsolana, un legume secco che viene cucinato in zuppa e condito con l’olio di oliva.

Distante 60 km da Roma, ricorda molto la capitale francese per la sua strabiliante bellezza. Un luogo romantico che non ha sullo sfondo la famosissima Torre Eiffel, ma un paesaggio immerso nella natura in grado di coinvolgere tutti. Per tutti questi motivi non puoi assolutamente non organizzare un weekend ad Arsoli.