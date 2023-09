Gravina: “Spalletti ct perfezionista, darà grande valore aggiunto” – Video

(Adnkronos) – "Spalletti è un perfezionista e sono convinto che, nel tempo, darà alla nostra Nazionale un grandissimo valore aggiunto". Ne è convinto Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine della presentazione di Andrea Soncin, tecnico della nazionale femminile, sull'esordio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale di calcio maschile nelle prime gare con la Macedonia del Nord e l'Ucraina. "Lui è uno stakanovista in termini di preparazione così come in termini di ricerca nella qualità del gioco e lo stiamo verificando in queste prime uscite. Ho visto una grande vocazione nell'applicarsi al lavoro, ha un dedizione anche relazionale, unica. Parla con tutti coinvolgendo tutto il Club Italia; è incredibile", conclude Gravina. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

