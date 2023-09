Covid, Schillaci: “Tra 15 giorni pronti nuovi vaccini”

(Adnkronos) –

Tra 15 giorni avremo vaccini nuovi contro il Covid.

Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell'evento alla Camera 'Natalità: work in progress', rispondendo alle domande dei giornalisti. "Sulla possibilità che il vaccino anti-Covid venga offerto a tutti e gratuitamente "ancora non ci abbiamo ragionato". Per quanto riguarda il rischio Covid nelle scuole Schillaci dice: "Siamo molto tranquilli, stiamo lavorando con il ministero dell'Istruzione per tranquillizzare tutti". "C'è stato un allarmismo forse esagerato su questo argomento" conclude.

