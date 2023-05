Gp Monaco, trionfa Verstappen: Ferrari lontane da podio

(Adnkronos) –

Max Verstappen trionfa anche nel Gp di Monaco, passando sotto la bandiera a scacchi sventolata da Spider-Man (Tom Holland) e chiudendo un weekend perfetto. L'olandese sulle strade del Principato parte dalla pole e mantiene la vetta per tutta la gara anche con la pioggia dopo trequarti di Gp. Dopo circa 50 giri infatti cambiano le strategie per la pioggia che dura circa 15 tornate ma non cambiano di molto le posizioni in pista.

Ottima gara dell'Aston Martin di Fernando Alonso che chiude secondo, (podio numero 103 in carriera) nonostante il doppio cambio gomme per via della pioggia con il box che non ha ascoltato il pilota spagnolo facendogli perdere molti secondi. Terza l'Alpine di Esteban Ocon protagonista di una grande gara nel Principato. Bene anche le Mercedes con il quarto posto di Lewis Hamilton seguito dal compagno di squadra George Russell. Solo sesta la Ferrari di Charles Leclerc, seguita dall'Alpine di Pierre Gasly e dall'altra rossa di Carlos Sainz, ottava e protagonista anche di un lungo con la pioggia. Chiudono la top ten le due McLaren di Lando Norris nono e Oscar Piastri, decimo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

