Bologna-Napoli 2-2, non basta la doppietta di Osimhen

(Adnkronos) – Il Bologna trova il pari 2-2 al Dall'Ara contro il Napoli scudettato recuperando un doppio svantaggio. La squadra di Spalletti con questo pari sale a 87 punti mentre quella di Thiago Motta si porta a 51. Azzurri in vantaggio al 14' grazie a Osimhen che approfitta di un erroraccio di Skorupski. Lo stesso attaccante nigeriano ci prova al 34' con un pallonetto ma il portiere del Bologna non si fa sorprendere. Nel finale di tempo Arnautovic ha provato a dare la scossa al Bologna ma non ha concretizzato. Al 54' il Napoli raddoppia ancora con Osimhen: Bereszynski manda l'attaccante in porta e con un diagonale di destro batte il portiere rossoblù, siglando il 25° centro stagionale per il capocannoniere della Serie A. Al 62' il Bologna accorcia le distanze: tiro di Sansone, respinta di Gollini e Ferguson insacca da pochi metri. Il Napoli cerca di controllare la gara, ma il Bologna spinge fino alla fine e all'84' trova il gol del pari. Sul corner di Sansone arriva il colpo di testa vincente di De Silvestri per il 2-2 finale. Al 97' il Napoli rischia anche la beffa ma viene annullato il gol al Bologna di Sansone per fuorigioco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

