Giulia Tramontano, la famiglia: “Nostro amore eterno più forte dell’odio”

"Il nostro amore per Giulia e Thiago, eterno, smisurato ed insaziabile è la più ardente tra le fiamme di questa e tutta le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà mai spegnere questo fuoco in cui ci struggiamo e riscaldiamo al contempo". Lo ha scritto in una storia pubblicata su Instagram Chiara, sorella di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a Senago dal suo compagno. Chiara ha condiviso sui social il video della fiaccolata che si è svolta ieri sera a Sant'Antimo, nel Napoletano, paese d'origine della famiglia Tramontano. "Purtroppo non possiamo essere presenti a questa fiaccolata in memoria della nostra cara Giulia e Thiago – scrive la sorella Chiara -. Vogliamo però fare arrivare a tutti i presenti il nostro messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrataci. L'affetto e il calore di tutti voi è per noi fonte di grande supporto. Per noi Giulia è e sarà sempre madre premurosa, amorevole sorella e figlia indimenticabile. Grazie a tuti voi da Loredana, Franco, Chiara e Mario".

