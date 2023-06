Finale Champions, Inzaghi: “Inter sa cosa fare contro i più forti del mondo”

(Adnkronos) – "Noi sappiamo domani il tipo di partita che dovremo fare. Il City è la squadra più forte al mondo, l'ha dimostrato nelle gare che ha giocato. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua, faremo di tutto per fare una partita di una concentrazione incredibile. Dovremo limitare gli errori e fare il massimo". Lo dice il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigila della finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola. "Domani sarà la 57esima partita per noi, è un percorso lunghissimo permesso dalle prime 56: abbiamo avuto dei momenti difficili, è in quelli che siamo cresciuti di più. Siamo passati da sconfitte meritate e immeritate, abbiamo messo in campo un impegno folle e grazie a quello siamo arrivati a Istanbul. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto poco tempo per pensare a quanto fatto, avevamo una qualificazione Champions da conquistare, una finale di Coppa Italia a cui tenevamo tantissimo. Soltanto ora stiamo capendo quello che abbiamo fatto, domani lotteremo centimetro contro centimetro". "Ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri, che non cambierei con nessuno. La rosa che ho a disposizione mi dà grandissime gioie, le abbiamo regalate ai nostri tifosi e alla nostra società", aggiunge. "I ragazzi sono sereni, si stanno allenando nel migliore dei modi. Abbiamo qualche dubbio su Mkhitaryan e Correa, sembrano vicini a recuperare appieno. Domani avremo l'ultimo allenamento e vedremo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

