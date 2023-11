Giubileo 2025, i rifiuti? Pagati con la nuova tassa di soggiorno

Il Governo Meloni vara in manovra un emendamento che consente al comune di Roma di aumentare la tassa di soggiorno di due euro durante il Giubileo 2025. Una cifra che porterebbe ad innalzamenti fino a 12 euro a notte per gli ospiti delle strutture alberghiere.

Sono passate poche settimane da quando le nuove tariffe per le tasse di soggiorno sono entrate in vigore dall’Assemblea Capitolina, ora con la manovra saranno in arrivo nuovi aumenti per i turisti che soggiorneranno nella Capitale durante il Giubileo.

Tassa di soggiorno, gli aumenti del Campidoglio

La tassa di soggiorno è già stata aggiornata pochi mesi fa, con un provvedimento approvato da Roma Capitale. Per fare un esempio, la tassa per le case per affitti turistici brevi è passata da 3,5 euro a 6 euro. La tassa più alta è quella per gli hotel a 5 stelle della Capitale, per cui sono previsti addirittura 10 euro a notte. Un importo che per il Giubileo potrà aumentare ulteriormente a 12 euro, ma è probabile che anche quelli per le altre categorie possano aumentare in vista del 2025.

La giustificazione di questi costi in più per turisti e visitatori è legata al contributo per la Tari, la tassa sull’immondizia.

Naturalmente un aumento così imponente per i turisti del Giubileo non potrà che giovare alle tasche dei cittadini, che si troveranno loro malgrado ad accogliere milioni di persone con i conseguenti, fisiologici, disagi che ne scaturiranno. Dal traffico alla movida notturna.

La speranza, dunque, è che tutte le tasse di soggiorno che entreranno nelle casse del Campidoglio e che sono per loro stessa ammissione destinate a coprire i contributi Tari, miglioreranno considerevolmente la disastrosa situazione dell’immondizia di Roma lasciando le strade in condizioni decorose e adatte ad accogliere turisti da tutto il mondo.