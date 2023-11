Ardea, arrivano le multe con l’app della polizia locale

Si chiama Concilia, ed è il software per la Polizia Municipale e Locale lanciato dal Gruppo Maggioli pensato per sostituire i verbali cartacei

C’è un’ app per tutto. Ma proprio tutto, anche per fare le multe. Si, ad Ardea la polizia locale diventa tecnologica e abbandona il “vecchio” libretto per scrivere a penna i verbali.

Risale allo scorso luglio l’inizio della dotazione da parte del Corpo di polizia locale di Ardea dell’app Concilia Mobile e di Concilia View. In dotazione degli agenti smartphone e stampanti per redigere direttamente su strada il verbale e consultare seduta stante le informazioni delle banche dati a disposizione dell’Ente.

Tramite app, si potrà verificare se nelle banche dati di motorizzazione e forse dell’ordine le automobili risultino rubate o sprovviste di revisione e assicurazione. Altra possibilità è quella di compilare da cellulare la multa, stamparla tramite la stampante portatile in dotazione, e lasciarla sul parabrezza del veicolo.

Se la vettura in questione passa con il rosso o non c’è possibilità di lasciare la multa, allora la stessa verrà mandata alla banca dati centrale e da lì inviata al proprietario del veicolo.

Concilia, l’app sviluppata da Maggioli

Si chiama Concilia, ed è il software per la Polizia Municipale e Locale lanciato dal Gruppo Maggioli che « contiene l’intero iter procedurale che l’operatore usa abitualmente durante il lavoro ordinario nel proprio ufficio. Le procedure risultano di facile utilizzo ed immediata comprensione e presentano controlli minuziosi ed una elevata completezza. Queste caratteristiche rendono il software per la Polizia Municipale estremamente facile da usare, intuitivo ed adatto anche ad operatori meno esperti di strumenti informatici» si legge dal sito del Gruppo Maggioli.

Si compone di due moduli: Concilia Mobile che sostituisce di fatto il modulo cartaceo dei verbali su strada e Concilia View che permette la consultazione simultanea delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione del Comando, unendo le informazioni di ritorno ed utilizzando un’unica interfaccia di ricerca omogenea e semplificata per tutte le banche dati.