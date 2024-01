Giorgia Meloni, lei sì che se ne intende di ristoranti: ogni volta cena proprio qui | Anche Totti lo adora

Non tutti sanno che c’è la possibilità di incontrare Giorgia Meloni in un noto ristorante frequentato anche da Francesco Totti. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Le feste sono giunte al termine, dunque si ritorna alla routine quotidiana. In tanti hanno fatto uno strappo alla regola godendo dei piaceri della tavola. Adesso c’è chi si dedica all’attività fisica o a una dieta ferrea.

Sabato è stata celebrata l’Epifania, di conseguenza qualcuno ha ceduto fino all’ultimo alle tentazioni culinarie. Sicuramente non avrà fatto eccezione Giorgia Meloni che qualche giorno fa è andata in un ristorante frequentato anche da Francesco Totti.

Infatti sui social da venerdì sera sta circolando una foto di lei mentre si trova in questo famoso ristorante anche perché c’è la possibilità di incontrare volti noti nel mondo della televisione.

È stato il titolare del ristorante a pubblicare lo scatto sul suo profilo Facebook e nel giro di qualche ora ha ottenuto 25.000 like.

Ecco qual è il ristorante preferito di Giorgia Meloni

Tutti amano Giorgia Meloni perché si mette a disposizione degli italiani da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. E’ in prima fila per dare voce a chi ne ha bisogno. Tuttavia quando ha un po’ di tempo libero, si concede dei momenti di relax assaporando i piaceri della tavola. Infatti qualche giorno fa è stata beccata in un noto locale di Terracina.

Il titolare dello storico ristorante di via del Quartiere si chiama Biagio Tarquinio e non ha esitato a raccontare cosa ha proposto a Giorgia Meloni: “Ho preparato per lei i nostri tipici antipasti, risotto alla crema di scampi e tonnarelli con i calamaretti”. Ma qual è il ristorante in questione? La risposta non si fa attendere.

Un ristorante frequentatissimo da politici e vip

Il ristorante in questione è chiamato Hostaria del Vicoletto e si trova a Terracina. Sbirciando su Internet si possono leggere delle ottime recensioni, in quanto il piatto forte è sicuramente la pasta ai frutti di mare. Da non dimenticare il pesce fritto e raffinati i vini del posto che vengono serviti su consiglio dei camerieri.

La struttura e accogliente e familiare, ha dei tavoli all’aperto, dispone di wi-fi e c’è anche un menù per i più piccoli. È anche da asporto e qui è possibile incontrare anche Totti. Ci sono tanti motivi che spingono in tanti a recarsi lì. Del resto se si vuole incontrare il proprio idolo e gustare dei buoni piatti non bisogna far altro che cogliere l’occasione.