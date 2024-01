Antonella Clerici con il cuore spezzato: purtroppo anche la figlia ne è stata vittima e non ha potuto proteggerla

Antonella Clerici lo ha amaramente confessato. Il cuore sanguina. La figlia anche lei ne è stata vittima.

Se parliamo di lei dobbiamo metterci in testa fin da subito di una grandissima professionista con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto, nonché di una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Regina indiscussa dei fornelli in TV è tornata anche all’intrattenimento grazie a The Voice sia Senior che Kids.

Dopo una breve pausa per via delle festività natalizie, da poco concluse, è tornata saldamente al timone di E’ Sempre Mezzogiorno, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima dell’ora di pranzo, su Rai 1. Qui ci fa compagnia insieme ai suoi amici chef, regalandoci tante squisite ricette da provare poi a replicare nelle nostre cucine.

Nonostante sia indubbiamente una donna molto impegnata con il suo lavoro è riuscita anche a realizzarsi come donna. Da molti anni è legata dal punto di vista sentimentale all’affascinante Vittorio Garrone che però, dopo due matrimoni finiti, non ha alcuna intenzione di sposare. Con e per lui è andata a vivere nella splendida casa nel bosco che sovente ci mostra sui Social. E con loro c”è pure Maelle.

Antonella Clerici, con il cuore spezzato, anche la figlia ne è stata vittima

Parliamo della sua unica figlia, oggi quattordicenne, frutto del suo passato amore con il ballerino belga Eddy Martens che da tempo è tornato nel suo Paese di origine e si è rifatto una vita sotto ogni punto di vista. La ragazzina è comunque cresciuta serena anche perché i suoi genitori sono riusciti a mantenersi in buoni rapporti, soprattutto per il suo bene che viene prima di ogni cosa.

Inoltre la sua celebre mamma, con la quale lei condivide l’amore per la cucina, per lo studio e la natura, ha dichiarato che il suo ex sia davvero un bravo papà per la sua creatura. Peccato che, come ha confessato tristemente la splendida conduttrice, la sua bambina in passato sia stata vittima anche lei di qualcosa di davvero molto brutto.

Maelle “colpita” dai bulli

Lo ha confessato durante una sua recente intervista concessa nel corso della seconda stagione del podcast MammaDilettante, ideato e condotto dalla splendida Diletta Leotta che ha messo al mondo in estate la sua prima figlia. Nel parlare della sua adorata Malle ha svelato che in passato è stata per l’appunto vittima di forti attacchi di bullismo.

Lo era ai tempi delle scuole medie quando era additata come la figlia di. Lei è stata molto intelligente a gestire la faccenda, che non era di certo facile, e alla fine, come ha rivelato Antonella, chi la attaccava poi verso la fine della terza media ha iniziato a stimarla per la sua grande maturità.