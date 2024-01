Grande Fratello, esplode la tragedia dopo la puntata: la discussione finisce male | Ora è davvero la fine

Grande Fratello, è esplosa la tragedia, senza se e senza ma, dopo la puntata. Il racconto dei fatti.

Doveva essere un’edizione tranquilla e senza gravi problemi da affrontare quella attuale del padre di tutti i reality. E si era parlato nel corso della primissima puntata di stagione, andata in onda lunedì 11 settembre 2023, di rispetto. Applausi e sorrisi e poi si è partiti. Peccato che pian piano il percorso si è dimostrato in discesa. E che discesa!

Diciamo pure che ben presto i concorrenti, che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini, hanno tirati fuori le unghie. Le simpatie, così come le antipatie, nascono e muoiono come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Volano stracci di continuo e il famoso rispetto viene dimenticato un po’ troppo spesso in angoli polverosi.

Chi era amico dopo pochi giorni diventa nemico. Si spettegola e si litiga per sciocchezze. Certo, c’è anche da dire che oramai i mesi di reclusione sono tanti e si fanno sentire. E le nuove entrate nella Casa non sempre sono state in grado di dare un aiuto in tale direzione. E ancora una volta Beatrice Luzzi divide.

Grande Fratello, dopo la puntata la discussione degenera

L’attrice ha subito un terribile lutto che l’ha chiaramente indotta a uscire dal gioco per stare con la sua famiglia. Parliamo della scomparsa del padre. E nemmeno in quei momenti alcuni concorrenti le hanno dimostrato rispetto. Alfonso Signorini nel corso della puntata li ha ripresi duramente ma alla fine non sono stati presi provvedimenti.

E ciò chiaramente ha lasciato il classico amaro in bocca ai più, compreso Alessandro Rosica che non ha affatto presa bene questa decisione da parte del conduttore e degli autori. Tornando agli inquilini, nella notte, dopo la puntata c’è stata una discussione nuova che ha tenuto svegli i telespettatori. Si parla della fine di un’amicizia.

Vittorio contro Paolo

Ad arrabbiarsi tantissimo, sentendosi preso in giro, è stato il bel Vittorio. Elegantissimo ha rubato la scena sostenendo che Paolo si sia comportato malissimo nei suoi confronti, inventandosi un sacco di bugie sul suo conto, dandogli anche, senza tanti giri di parole, del guardone, mentre si scambiava effusioni con Letizia.

Inoltre si è inventato, a detta dell’ingegnere, che lui abbia mancato di rispetto anche nei confronti di Beatrice che lui considera una sua cara amica. Del resto tra di lui e l’ex star di Vivere c’è da tempo un bellissimo rapporto. Il popolo del Web è con Vittorio. Ora si aspetta la replica del macellaio romano.