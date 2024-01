Amici, arrivato in poche ore il comunicato ufficiale: Maria non riesce a farsene una ragione | Addio a pochi passi dal serale

Una notizia arrivata da poco ha colto alla sprovvista i fan di Amici di Maria De Filippi. Nessuno si sarebbe aspettato un simile finale. Andiamo a scoprire cosa è successo

Amici è il programma televisivo di canale 5 che permette a giovani talenti di sfondare nel mondo dello spettacolo italiano dimostrando di avere tutte le carte in regola per farlo. Per questo motivo in tanti si presentano ai provini per aggiudicarsi un banco di canto o di ballo.

Su tantissimi ragazzi solo pochi riescono a farsi conoscere dal pubblico italiano, ma non devono dare per scontato nulla perché qualcuno dall’esterno con una sfida potrebbe mandarli direttamente a casa. Per questo motivo tutti si impegnano per perfezionare sempre più la propria tecnica.

Come sempre, non mancano le liti tra i maestri che non concordano sugli allievi. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, per esempio, danno del filo da torcere ai colleghi. Il primo discute spesso con Anna Pettinelli mentre l’altra con Raimondo Todaro. I due maestri di ballo non hanno lo stesso parere su Nicolas Borgogni, il quale avrebbe già partecipato in qualità di ballerino a dei programmi televisivi.

A prescindere da tutto il talent show riscuote sempre un grande successo anche perché riserva sempre dei colpi di scena e nemmeno stavolta ha fatto eccezione. La faccenda riguarda due allievi in particolare. Ma cosa sarà successo? Andiamo a scoprire chi sono e che cosa hanno combinato.

Cala il gelo ad Amici: l’addio che nessuno si sarebbe mai immaginato

I due allievi in questione sono Matthew e Mew. I due cantanti di punta di questa edizione hanno espresso la volontà di fare le valigie e andare via. Una scelta che ha letteralmente spiazzato tutti perché sono sempre stati quelli che hanno ottenuto maggiori consensi dai maestri.

Entrambi sono stati beccati alla Stazione Tiburtina con le valigie in mano. Di conseguenza si è scatenato il panico generale. Non hanno avuto problemi sotto nessun punto di vista, allora cosa li ha spinti a rinunciare al loro sogno? Ecco la risposta.

“Per motivi personali hanno deciso di lasciare”

Ecco cosa si può leggere sul sito ufficiale del talent show. Chi ha accolto tristemente la notizia sta cercando di capire il motivo di una simile scelta. Tutto ha avuto inizio quando è stata scattata la foto da chi li ha riconosciuti ed è stata subito condivisa sul web.

Secondo alcune voci di corridoio pare che lei sarebbe incinta, ragion per cui avrebbe lasciato la scuola. Altri, invece, credono che abbia deciso di seguire lui nella scelta di andarsene. Per il momento non si sa nulla a tal proposito, quindi non ci resta altro che attendere.