Fiorello terrorizzato da Amadeus: “mi fa paura perchè…” | Si è tolto il sassolino dalla scarpa dopo anni di amicizia

Fiorello letteralmente terrorizzato da Amadeus. Lui gli fa paura. Dopo tanti anni si è tolto non pochi sassolini dalla scarpa.

Manca davvero poco, anzi, pochissimo all’edizione 2024 della kermesse canora più amata e seguita nel mondo. Da mesi e mesi se ne parla e il Gossip impazza a più non posso su tanti argomenti. Indubbiamente la grandissima attenzione è posta soprattutto nei confronti dei Big in gara tra cui figurano tante star di Amici.

Indubbiamente Maria De Filippi ne è felicissima e orgogliosa. Tanto più che secondo Fiorello e Viva Rai 2, che lui conduce la mattina molto presto su Rai 2, dal lunedì al venerdì, la vincitrice potrebbe essere Annalisa Scarrone che è considerata da un po’ di tempo, come la splendida Elodie, una vera e propria diva nel nostro Paese.

In ogni caso, come molti sottolineano sui Social, i pronostici non si rivelano quasi mai giusti, anche se la cantante ligure ha comunque sulla carta grandissime possibilità di salire sul podio che ha già sfiorato varie volte nel corso delle sue varie partecipazioni al Festival. Tuttavia, oltre ai cantanti in gara a far parlare di se sono coloro che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque serate sul palco.

Fiorello terrorizzato da Amadeus, ” Mi fa paura perché…”

Indubbiamente uno dei nomi più attesi era quello di Rosario. Se da un lato si sapeva già che a lui e al suo affiatatissimo team lavorativo sarebbe stato affidato, come del resto lo scorso anno, il Dopo Festival, non si sapeva se lui avrebbe accettato o meno di salire nuovamente sul palco del Teatro Ariston per affiancare almeno per una serata il suo grande amico.

Lo ha fatto per moltissimi anni e poi ha detto basta. Ora però lo rivedremo nella puntate del sabato sera, dunque della finalissima. E ora, a distanza da meno di un mese al fischio d’inizio dalla manifestazione nella Città dei Fiori, ecco che Fiorello ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa. ” Mi fa paura perché…”. ha dichiarato riferendosi ad Amadeus.

Che cosa pensa di Amadeus

” Quest’uomo mi fa veramente paura. Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi”, queste sono state le sue esatte parole dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal buon Sebastiani. In sostanza Ama ha fatto sapere, dopo il clamoroso successo ottenuto da Sanremo Giovani, che non ha del tutto rifiutato la proposta della Rai per una sua sesta esperienza alla kermesse.

E ciò lo ha detto dopo che per mesi e mesi aveva sostenuto che quella di Febbraio sarebbe stata la sua quinta e ultima volta consecutiva nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. Ora però pare che non ne sia più convinto e che, profondamente lusingato dalla proposta, voglia rivalutarla con molta calma.