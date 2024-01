Pier Silvio Berlusconi, cosa mangia per mantenersi in forma: questi alimenti sono proprio banditi dalla sua tavola

Pier Silvi Berlusconi, che cosa mette nel piatto per essere così al top. Gli alimenti banditi.

Indubbiamente l’AD delle Reti Mediaset, oltre a essere un grande professionista e una persona molto in vista, è pure un bellissimo uomo. Non per nulla tante donne sottolineano quanto sia stata fortunata la splendida Silvia Toffanin, con la quale fa coppia fissa da più 20 anni, a farlo innamorare di lei.

I due sono unitissimi e si amano tantissimo ma non si sposano. E ciò continua a lasciare il classico amaro in bocca ai più romantici. Fatto sta che pare che la conduttrice veneta, tra le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, non si affatto interessata a indossare il famoso abito bianco. Nel frattempo insieme a lui ha costruito una bella famiglia mettendo al mondo due figli.

Parliamo di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Le loro creature vivono a Portofino dove pure i suoi genitori hanno preso dimora per il fatto di voler fare vivere i bimbi lontano dal clamore mediatico che in certi casi sa essere incessante. E loro, essendo persone molto famose, sono sempre prese di mira dalla Cronaca Rosa.

Pier Silvio Berlusconi cosa mangia per mantenersi al top della forma fisica

Di certo lui è stato molto chiacchierato soprattutto nel corso dell’estate 2023 per via dei tanti cambiamenti, in alcuni casi definibili, e pure a buona ragione, come autentiche rivoluzioni, all’interno dell’Azienda. Diciamo che molti ancora non abbiano digerito l’uscita di scena di Barbara D’Urso che pare ormai sempre più vicina alla Rai.

E mentre il chiacchiericcio non perdona, ecco che in molti, notando che Pier oltre a essere indubbiamente un uomo molto affasciante, possieda un fisico assolutamente al top, hanno iniziato a chiedersi quale regime alimentare segua. C’è qualche alimento al quale lui tende a dire di no? A quanto pare sì, è proprio bandito.

Gli alimenti banditi dalla sua tavola

Chiacchierando con La Gazzetta dello Sport il professionista ha svelato che solitamente tende ad andarci molto piano con i carboidrati dunque con la pasta e la pizza. Inoltre non si fa alcun problema a tenere lontani da se gli zuccheri e i dolci. Ovviamente per le festività e occasioni speciali chiude un occhio e si lascia andare a qualche peccato di gola in più.

Non sa dire di no la sera a un buon bicchiere di vino rosso. Ovviamente ciò non basta per avere un fisico come il suo. Se lui lo possiede è per il semplice fatto che sia un gran sportivo. E lo è fin da ragazzo. Si allena praticamente quasi ogni giorno e pratica pure boxe, surf e nuoto. Insomma, possiamo dire che lui con le mani in mano proprio non ci sa stare.