Giardino segreto del Papa, aperta al pubblico la terrazza naturale su San Pietro che nessuno fotografa | Ma è gratis e vicino al centro

Era ora che emergessero i più oscuri segreti del papa uscente. Ecco tutto sul giardino segreto di San Pietro.

Papa Francesco lo conoscevamo tutti: umile, diretto, amante delle scarpe comode e dei giri in utilitaria. Ma c’è qualcosa in lui che non smette mai di incuriosire. Forse era quel suo sguardo sveglio da nonno che ha visto troppo. O magari è lo schiaffetto dato a una fedele, immortalato in un video nel 2019.

Dicono che conoscesse ogni angolo segreto di Città del Vaticano, che abbia accesso a passaggi nascosti, terrazze segrete e giardini dimenticati dal mondo moderno. Queste sono dicerie alimentate dal folklore, ma che abbiano un fondo di verità? In effetti, la sede papale ha sempre destato un alone di mistico segreto.

Il Vaticano in generale ha sempre goduto di una fama ambivalente: da un lato, il mistero della fede; dall’altro l’ansia e i mille segreti che ruotano attorno alle figure ecclesiastiche dai tempi del Medioevo in poi. Ma è vero che i pontefici detengono segreti inconfessabili?

Il nuovo papa

Il tempo non aspetta nessuno. Neanche un papa. Ed è così che da pochi giorni si è spento Papa Francesco, lasciando dietro di sé un’eredità spirituale e simbolica che ha toccato credenti e non. Osteggiato e amato, ormai è deceduto. Ora si aprono i riti solenni del Conclave.

Lì è dove i cardinali da ogni angolo del mondo si riuniscono per eleggere il nuovo pontefice. Il fumo bianco, l’attesa silenziosa in piazza San Pietro e poi l’annuncio: Habemus papam, ossia, dal latino, “Abbiamo il papa”. E il mondo ricomincia, anche se un po’ diverso.

Il giardino segreto

Romatoday.it ha diffuso la notizia. Esiste un giardino segreto, che non è frutto della fantasia di un romanzo cospiratorio vaticano. Si chiama passeggiata del Gelsomino, e nonostante il nome romantico ha un’origine molto concreta: una ferrovia. Costruita nel 1929 per collegare lo Stato pontificio al Regno d’Italia, la linea ferroviaria vaticana è una chicca storica, ma anche un esempio perfetto di come Roma sappia trasformare il passato in poesia.

Negli anni, la linea è stata dismessa, e in occasione del Giubileo del 2000, uno dei binari è stato rimosso per far spazio a una delle passeggiate più suggestive della capitale. Per scoprire questo piccolo tesoro bisogna entrare nella stazione San Pietro, come se si volesse prendere un treno qualunque. Poi si svolta a destra, proprio accanto al binario 1, e si comincia a camminare. Ed ecco che Roma cambia faccia. Si apre una vista diversa su San Pietro, sulla sua Cupola vista dal basso. Era questo il paesaggio maestoso e segreto del papa uscente ma che puoi conoscere anche tu.