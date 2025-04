Nuovo SCONTO benzina, ora puoi viaggiare 1 mese intero con 90€: la promozione di maggio attiva da oggi | Come approfittarne subito

Per risparmiare sulle spese mensili, basta recarsi presso uno dei distributori della zona a fare il pieno: noterete subito la differenza.

Con i recenti rincari di beni e servizi, gli italiani fanno sempre più fatica a risparmiare, soprattutto quando si ha a che fare con prodotti che vengono utilizzati regolarmente. Tra questi c’è anche la benzina, essenziale se si ha la macchina e la si utilizza ogni singolo giorno per andare a lavorare, accompagnare i figli a scuola o svolgere attività di altro genere.

Come sappiamo quest’ultima ha subito un sostanzioso aumento negli ultimi anni, a causa di una serie di fattori di portata internazionale. Uno sconto sulla benzina rappresenterebbe dunque una vera e propria manna dal cielo per milioni di famiglie italiane che riescono a malapena ad arrivare alla fine del mese.

A questo proposito però ci sono ottime notizie. Il prezzo del carburante non è mai costato così basso, ragion per cui non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire questa incredibile occasione. Non vi resta che recarvi presso uno degli innumerevoli distributori sparsi lungo tutto il territorio nazionale e fare il pieno. Ma scopriamo insieme quanto si può risparmiare.

Benzina “in offerta”

Non c’è momento migliore di questo per andare a fare benzina. Il motivo? Semplice, il prezzo è crollato ai minimi storici dal 2021. Ora al self service si spende in media 1,716 euro al litro, complice la situazione che si è sviluppata nelle ultime settimane con l’implementazione dei dazi da parte del Presidente americano Donald Trump, che con le sue decisioni continua ad alimentare timori di recessione.

D’altro canto, questa situazione di forte instabilità comincia a portare sollievo, seppur momentaneo, alle tasche degli italiani. Come accennato, per trovare prezzi simili della benzina bisogna tornare indietro nel tempo e per la precisione ad ottobre del 2021, quando il governo effettuò un taglio delle accise.

Prezzi al ribasso

Tradizionalmente, nel periodo pasquale si assiste ad un incremento nella domanda, causando quindi un aumento dei prezzi. Perciò, il loro attuale ribasso non fa altro che regalare maggiori benefici ai consumatori. Infatti, se si considera un’auto con un serbatoio di 50 litri, il pieno verrebbe a costare circa 90 euro.

E’ risaputo che un’utilitaria percorre in media 700-800 km. Questo significa che se la si utilizza solo per piccoli spostamenti quotidiani, un pieno potrebbe durare anche un mese intero. Insomma, un risparmio notevole di cui tutti i cittadini possono approfittare fin da subito. E voi cosa aspettate?