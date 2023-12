Gianni Morandi, perde la testa per la bellissima tutta curve: Anna deve farsene una ragione

Gianni Morandi, lo strepitoso artista bolognese ha indubbiamente perso la testa per la bellissima tutta curve. La moglie Anna deve farsene una ragione.

Un immenso artista che ha fatto e sta facendo tuttora la storia della Musica Italiana. Così si può di certo descrivere, e pure a buona ragione, Gianni Morandi. Un nome che per molti è sinonimo di garanzia di sicuro successo. Nel corso del tempo ha dato alle stampe tanti album e singoli che sono ancora oggi cantanti ovunque.

Inoltre ha dimostrato di essere anche un bravo attore e un eccellente conduttore. Lo scorso hanno ha conquistato i cuori dei telespettatori, decisamente numerosi del Festival di Sanremo, co- conducendo tutte e cinque le serate, insieme al mitico Amadeus. Memorabili i momenti in cui, chitarra alla mano, ha intonato alcuni suoi storici successi.

Emozionantissimo poi è stato il duetto con i colleghi Albano e Massimo Ranieri, due autentici titani dal vasto mondo musicale italiano. L’anno precedente Gianni ci aveva estasiato come concorrente con il brano, arrivato poi terzo nella classifica finale, “Apri tutte le porte”, scritta da Lorenzo Cherubini meglio conosciuto come lo strepitoso Jovanotti.

Gianni Morandi, ha perso la testa per la bellissima tutta curve

In coppia avevano però trionfato nella serata dedicata espressamente alle cover dove avevano presentato alcuni loro successi, ovviamente in formato più breve e ridotto. In ogni caso il pezzo sanremese del cantante di Monghidoro è diventato in men che non si dica un autentico tormentone anche perché lui è amatissimo pure dai giovani e dai giovanissimi.

Fatto sta che ora lui sta tenendo banco ovunque per ben altro. Pare infatti che abbia perso la testa per la bellissima tutta curve. Chiaramente la notizia è pazzesca e lascia il classico amaro in bocca ai più. Come è possibile? Pareva così innamorato e unito con la sua seconda moglie. Niente da fare. Pare che la sua Anna debba, senza se e senza ma, mettersi il cuore in pace.

Lui pazzo di lei ma Anna può stare tranquilla

In realtà Morandi è pazzo si di una tipetta con le curve poste al posto giusto ma non si tratta di una donna, bensì di una strepitosa auto che ci mostra felice ed orgoglioso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Nel mostrarcela, tutto sorridente e in tenuta sportiva, ha parlato dei suoi concerti e dei vari spostamenti che ha fatto la scorsa estate per adempiere ai suoi vari impegni lavorativi.

Ovviamente i suoi estimatori, che sono sempre più numerosi, si augurano di poterlo vedere ben presto dal vivo dove lui da sempre il massimo di se. Inoltre non si tira mai indietro quando si tratta di un autografo o del classico selfie. E pare che sia la stessa Anna talvolta ad aiutarlo pure in tale direzione.