“Alla faccia di Noemi”: Ilary Blasi dopo il documentario “Unica” ci mette il carico da novanta | Si prevedono reazioni incandescenti

La showgirl Ilary Blasi continua la sua opera di demolizione: dopo “Unica” arriva la bomba sulle reti Mediaset.

Il 24 novembre 2023 la piattaforma Netflix ha lanciato il docu-film “Unica”, dedicato alle recenti vicissitudini private della conduttrice Ilary Blasi, in primis il divorzio milionario dall’ex marito Francesco Totti.

Il release della pellicola ha provocato un hype incontrollabile in rete, tanto che il nome della showgirl è schizzato in testa ai trending topics dei principali social network, ed Ilary Blasi è stata ben presto incoronata regina dalla rete.

La conduttrice ha svelato che l’ex capitano della Roma avrebbe condotto la figlia minore Isabel con sé durante alcuni appuntamenti clandestini con Noemi Bocchi, e ha inoltre fatto luce sulla pruriginosa sottrazione dei Rolex e degli accessori griffati dalla villa dell’Eur.

“Unica” è stato interpretato da molti spettatori come una feroce vendetta postuma dopo le precedenti illazioni di Francesco Totti; in ogni caso, la docu-fiction domina da giorni i rumors in rete. E Ilary Blasi ha tutta l’intenzione di battere il ferro finché è caldo: a breve sfrutterà le reti Mediaset per un ulteriore affondo nei confronti dell’ex marito e della sua nuova fiamma…

Ilary Blasi affila le unghie per il salottino di “Verissimo”

L’ultima ospitata di Ilary Blasi alla corte dell’amica Silvia Toffanin risale a pochi mesi prima della separazione ufficiale da Francesco Totti. In tale occasione, la conduttrice aveva recisamente smentito l’ipotesi di una crisi coniugale, e puntato il dito contro le attenzioni morbose di cronisti e testate scandalistiche.

In seguito, però, si è arresa all’evidenza, e ha ingaggiato una pepata battaglia legale con l’ex marito, contenzioso che ha occupato per settimane le colonnine rosa dei tabloid. Dopo un’estate trascorsa a fianco del nuovo partner Bastian Muller, parentesi che suggeriva una distensione nei rapporti con Francesco Totti, Ilary Blasi ha sguainato le armi e annunciato il release di “Unica”, ed il resto è storia. Domenica 3 dicembre, inoltre, la conduttrice presenzierà nuovamente a “Verissimo”, stavolta con uno stato d’animo decisamente più battagliero… E, forte del successo del docu-film, racconterà anche in TV i retroscena del suo divorzio. Un utente in rete ha commentato: “Alla faccia di Noemi!“.

La reazione di Noemi Bocchi

Se, prima di volare a Wuhan per l’All Star Game, Francesco Totti avrebbe commentato il trailer di “Unica” con il laconico inciso: “Faccia e dica quel che vuole“, Noemi Bocchi non ha al momento rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.

La flower designer, però, ha recentemente pubblicato un’aggiornamento nelle sue storie di Instagram, contenuto che a molti utenti è apparso come un affondo velato ad Ilary Blasi. La storia di Noemi Bocchi recita infatti: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente…“. Ogni riferimento è puramente casuale?