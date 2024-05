Gelati LIDL, qualità stellare a prezzi scontatissimi: chi li produce è un big del mercato | Comprali tutta l’estate

Gelati LIDL, buonissimi e low cost. Ecco chi davvero li produce. Un vero Big.

Ormai la stagione dei gelati è arrivata. Ergo per fare contenti i nostri bambini dobbiamo sempre averne una bella e variegata riserva in freezer. Se poi nelle nostre case abbiamo pure a disposizione un comodo e capace congelatore possiamo fare delle maxy scorte approfittando delle offerte che vigono ora.

Difatti, con l’avvicinarsi delle estate, questi prodotti saranno sempre più richiesti. Ergo può essere che i loro costi lieviteranno. Fatto sta che se farete un bel salto in uno dei tanti store della LIDL presentissimi pure nel nostro Paese potrete trovarne tantissimi buonissimi e a un prezzo decisamente più che abbordabile.

Diciamo che ce ne è davvero per tutti i gusti e per ogni esigenza. Si passa dunque da quelli più tradizionali a quelli più fantasiosi non solo per quanto concerne gli ingredienti ma anche le forme. Per i più piccini ci sono quelli della Peppa Pig o di altri personaggi dei cartoni animati e dei fumetti che tanto amano.

Gelati LIDL, buonissimi e super convenienti

Immancabili le coppette, che hanno sempre il loro insindacabile perché, così come i coni che ci fanno subito estate. Le vaschette poi non possono mai mancare dal momento che sono fantastiche per risolvere in maniera vincente e convincente il problema del dessert se abbiamo amici o parenti a cena.

Per un tocco di classe in più possiamo servire il gelato in delle belle coppe e guarnirlo pure con della frutta e/o dei biscottini. Tantissimi in questo periodo si stanno facendo stregare dalla squisita bontà dei tanti gelati in vendita alla LIDL e che trovano sulle confezioni il logo della famosa catena di discount. Tuttavia, sapete in realtà chi li produce?

Chi li produce, due grandi Big

Per la verità parliamo non di una ma bensì di due Big della nostra industria dolciaria. Difatti si tratta niente meno che della Algida e della Sammontana. In ogni caso la politica del prodotto per e non da è molto diffusa non solo da LIDL ma in tantissime altre realtà e non riguarda solamente i gelati ma un po’ tutti i prodotti.

Insomma, possiamo ben dire che se faremo la scorta di ciò durante la nostra prossima spesa potremo di certo fare un mega figurone con i nostri commensali e accontentare con pochi soldini i più golosi di casa. oltre che poter cambiare gusto di gelato quasi ogni giorno. La nostra Gola di certo ne sarà tanto felice.