Caffè, se lo usi la moka ho una brutta notizia per te: non farlo mai con questa procedura o ti scoppia in faccia

Caffè, squisito con la moka ma non devi usarla se fai così. Rischi davvero grosso.

Il caffè un vero piacere e berlo più volte nel corso della giornata è diventata una bella abitudine un po’ per tutti quanti. In ogni caso gli esperti ci consigliano caldamente di non superare mai e poi mai le tre o proprio proprio al massimo quattro tazzine al giorno per il nostro benessere. Berlo amaro ci permetterebbe poi di rimanere in linea e di assaporarlo a pieni polmoni.

Altra dritta consiste nell’evitare di sorseggiarlo dopo le ore 18. Difatti se lo faremo rischieremo concretamente di non chiudere occhio per via della caffeina. Lo stesso però dovremmo dire a onor del vero del tè che contiene teina. Tornando a parlare nello specifico della nostra bevanda nera bollente, dobbiamo aggiungere che ci sono diversi modi per prepararla.

Da molti anni anche nelle nostre case possiamo infatti puntare per quanto concerne la sua preparazione sull’utilizzo di capsule mentre al bar tramite le cialde. Oppure se vogliamo risparmiare tra le nostre mura possiamo optare per quello solubile che risulta il meno costoso. Fatto sta che quello preparato con la mitica moka rimane per quasi tutti, ancora oggi, il numero uno.

Moka, occhio a come la usi, potrebbe scoppiare

Ed è per questo motivo che le troviamo tuttora ampiamente in vendita, pure in versione griffata e super colorata. Talora è pure abbinata a tazzine e piattini e contenuta in una bellissima scatola regalo. Tuttavia c’è chi, non solo per una questione di gusto ma anche di sincero affetto, tende a utilizzare quella della mamma o della nonna.

E nel farlo ha la netta sensazione di percepire le loro voci mentre la mettevano loro stesse sul fuoco per preparare il caffè per i propri cari. Tutto ciò è indubbiamente meraviglioso e assai commovente ma potrebbe risultare assai pericoloso per l’incolumità di queste persone. Difatti la moka potrebbe esplodere. Come mai?

La procedura sbagliata e gli errori più comuni

In sostanza se la moka è alquanto datata la guarnizione sia consumata. A quel punto va assolutamente cambiata. Attenzione anche a non dimenticarci mai e poi mai di inserire l’acqua e di non farle superare la zona dove si mostra la valvola. In entrambi i casi si potrebbe arrivare alla poco fa citata esplosione.

Occhio anche a non esagerare con la quantità del caffè inserito che a quel punto potrebbe risultare eccessivamente pressato. Tuttavia in codesto caso è più difficile arrivare allo scoppio. Al massimo potrebbe metterci una vita a salire oppure risultare alla fine alquanto bruciacchiato.