Truffa del pancione, cascarci è semplicissimo: pensi di fare del bene ma finisci senza un euro sul conto

Truffa del pancione, così ti svuotano il conto in banca. Come proteggerti da ciò.

Non c’è mai fine al cattivo gusto. E ciò va detto con una certa forza. Non per nulla oggigiorno i malviventi se ne inventano sempre una nuova con il preciso e puntuale scopo di fregarci. Diciamo che con questa nuova truffa vogliono fare leva sul nostro buon cuore. Non per nulla anche la persona più burbera innanzi a una donna in dolce attesa fa gli occhi a cuore, come si suol dire.

Non importa di chi si tratti nello specifico ma al solo pensiero che nella sua pancia sia crescendo pian piano un nuovo essere vivente ci intenerisce. Se poi si tratta di una persona molto giovane e che ci pare pure assai indifesa è indubbio che magari arrivi pure qualche lacrima di viva commozione sul nostro viso.

Se poi siamo a nostra volta genitori o addirittura nonni è facile che tutto ciò assuma effetti ancora più elevati. Ed è proprio su questo aspetto che tantissimi delinquenti ci giocano e pure alla grande. Diciamo che ora come ora cercando di toccarci e di ferirci dove siamo più vulnerabili, dunque tastando i cosiddetti talloni d’Achille.

Truffa del pancione, adesso ci fregano così

E ciò è reso loro ancora più facile con l’avvento dei Social le cui piattaforme sorgono nuove ogni giorno. Noi qui infatti, talvolta senza nemmeno rendercene conto fino in fondo, raccontiamo un po’ troppo la nostra vita, sviscerando pure la nostra quotidianità. E nel farlo condividiamo talora pure degli scatti che appartengono al classico album di famiglia.

E così anche chi non ci conosce, compresi i malviventi, che ci spiano anche sotto mentite spoglie, sanno quanti figli o fratelli abbiamo, nonché se abbiamo nipoti e se siamo in coppia o no. E su queste basi possono anche decidere le loro vittime più interessanti per portare a termine le loro truffe, comprese quella del pancione. Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Come funziona il terribile raggiro

In genere a essere colpite da essa sono persone anziane. In ogni caso nessuno può dirsi per davvero al sicuro in tale direzione. Come funziona? In poche parole si riceve una comunicazione, tramite messaggio scritto su WhatsApp o nota vocale da parte di un numero che non si ha in rubrica, che sostiene che il proprio figlio o nipote abbia investito una donna in dolce attesa quando era alla guida della sua auto.

Oppure si può ricevere una telefonata che comunica la stessa identica cosa. Segue una richiesta di denaro, generalmente bella cospicua. A quel punto se sia abbocca dei finti carabinieri arrivano a casa nostra per la consegna pecuniaria. In alcuni casi poi possono arrivare pure narcotizzarci per rubare altri beni presenti nella nostra dimora.