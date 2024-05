Carne decongelata va rimessa in freezer, anche la scienza è d’accordo: ti basta fare attenzione a un dettaglio

Carne decongelata, rimettila subito nel congelatore. Devi solo però prestare la massima attenzione a un dettaglio.

Quando andiamo a fare la classica spesa settimanale al supermercato, sia esso facente parte o meno delle tante catene di discount che pullulano ovunque anche nel nostro Paese, abbiamo a che fare costantemente con tante offerte. Alcune lo sono per davvero mentre altre sono da vedersi solamente come i classici specchietti per le allodole.

Sovente può capitare che vogliamo approfittare di alcuni particolari sconti che riguardano la carne. Il punto è che essa è un alimento molto delicato a livello di conservazione a partire da come viene per l’appunto conservata all’interno dello store. Se notiamo ad esempio che la confezione è gonfia o non è del tutto integra non acquistiamola.

Lo stesso dobbiamo fare se vediamo dei liquidi o se il suo colore è scuro o presenta strane macchie. Leggiamo con cura anche l’etichetta non solo per verificare la sua scadenza, ma anche la sua provenienza. E a quel punto valutiamo anche il classico rapporto qualità- prezzo, come gli esperti caldamente ci consigliano.

Carne decongelata, puoi rimetterla in freezer ma solo a una condizione

Fatto ciò, se riteniamo che sia conveniente, oltre che assai astuto, comprarne dei pacchetti in più per farne una buona scorta, è chiaro che, una volta giunti a casa, non potremo conservarla nel frigo tutta quanta, visto che non la consumeremo a stretto giro. In sostanza quella che non cucineremo e mangeremo a breve dovremo congelarla.

E fin qui nulla di strano. Diciamo che sostanzialmente tutti quanti ne siamo a corrente. La novità, per così dire, risiede nel fatto che, una volta decongelata possiamo assolutamente rimetterla senza timore all’interno del nostro freezer. Tuttavia nel farlo dovremo necessariamente fare attenzione a un particolare che è assolutamente fondamentale per la nostra salute.

Cuocila e conservala così

In poche parole la carne che abbiamo congelato possiamo ricongelarla solo se, dopo che si è scongelata, l’abbiamo cotta. In ogni caso non potremo inserirla subito, ancora calda, al fresco. Qualora lo facessimo infatti tenderemmo a far sciogliere il ghiaccio e a invitare l’elettrodomestico in questione a far un gran lavoro per ritrovare il suo proverbiale freschino.

La stessa identica cosa possiamo fare per la verità con qualsiasi altro prodotto congelato, agendo però nello stesso identico modo e utilizzando contenitori per il gelo appositi, ben puliti e integri, da chiudere poi ermeticamente con la massima intenzione. Solo così potremo tenere lontani dal nostro cibo i batteri che non sono di certo il massimo per i vari alimenti e il nostro organismo.