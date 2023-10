Gabriele Costanzo, che titolo di studi possiede il figlio di Maria e Costanzo: altro che laurea come loro

Gabriele Costanzo, sapete che titoli di studio ha il figlio adottivo di Maria De De Filippi e del compianto Maurizio? Altro che laurea!

Ha sofferto indubbiamente tantissimo il giovane Gabriele quando mesi fa è scomparso il suo adorato padre adottivo Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e affermato conduttore, che ha fatto la Storia sia del Giornalismo che della Televisione nel nostro Paese, l’ha infatti adottato quando era molto piccolo con la moglie Maria.

E lui è sempre stato tanto vicino alla sua adorata mamma nei giorni tanto tristi, veglia funebre e funerale in primis. Non ama molto apparire lui e pur essendo il figlio di due star del vasto mondo dello Spettacolo non ne ha mai approfittato più di tanto. A quanto pare non è per nulla affascinato dalla ribalta e dalla conduzione.

Con la sua tanto celebre genitrice ha uno splendido rapporto e pare che vadano davvero molto d’accordo. Lei è felice per come è diventato oggi e per il fatto che sia maturato moltissimo soprattutto negli ultimi anni. Tra l’altro, quando è finita con la fidanzata con la quale conviveva, non è tornato a vivere con mamma e papà.

Gabriele Costanzo, il titolo di studio che possiede il figlio di Maria e di Maurizio

E ciò le ha dimostrato ancora una volta, come ha rivelato tutta orgogliosa la stessa conduttrice nel corso di varie interviste, di quanto lui sia cresciuto. Si preoccupa molto per la sua creatura ma cerca di non essere troppo apprensiva. I due condividono a quanto pare l’immenso amore per gli animali, in particolare per i cani.

Tuttavia ora in tantissimi sui Social, spulciando qua e là, come si suol dire, hanno iniziato a indagare per sapere qualcosa di più su Gabriele, a cominciare dai suoi titoli di studio. In molti si chiedono quali scuole abbia frequentato e in particolare quali università. A quanto pare nessuna. In ogni caso pare che non abbia alcuna laurea.

Nessuna laurea per lui

Per la verità del suo percorso in ambito scolastico non si sa nulla. Per bocca della stessa Maria si sa che si è diplomato nel 2009 ma non sappiamo in quale istituto superiore. Poco dopo ha iniziato a lavorare a stretto giro e dietro le quinte con la sua famosa mamma per la Fascino. Un impegno che onora a quanto pare pure oggi.

Il suo ruolo sarebbe a quanto pare quello di aiuto produttore. Tale mansione l’avrebbe svolta anche per i programmi del suo amatissimo papà Maurizio in particolare nel suo Costanzo Show. Insomma, possiamo ben dire che per lui stare lontano dal Piccolo Schermo è stato impossibile, avendo come genitori due mostri sacri in tale direzione.

