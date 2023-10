Ricordate Pippa Middleton? Per tutti era più bella di Kate oggi è irriconoscibile

Molti si sono chiesti che fine abbia fatto Pippa Middleton. Una foto diffusa sul web può soddisfare la loro curiosità: il cambiamento è evidente!

Tutti erano concordi nel dire che Pippa Middleton fosse ancora più bella di Kate Middleton. Nata a Reading il 6 settembre 1983, è diventata famosa nel ruolo di damigella della sorella incantando tutti con il suo splendido abito bianco realizzato da Sarah Burton della casa di moda Alexander McQueen.

Era il 29 aprile 2011 quando si è mostrata ha accompagnato la sorella maggiore verso l’altare e da allora ha avuto i riflettori puntati addosso. Infatti il canale televisivo The Learning Channel le ha dedicato una serie con il titolo Crazy About Pippa. In questo modo è diventata argomento di gossip e attualità per un po’ di tempo.

Nel frattempo ha scritto anche un libro, Celebrate: A year of festivities for families and friends”, in memoria dell’esperienza avuta nell’ambito delle pubbliche relazioni in qualità di organizzatrice di eventi. Nella serie tv The Windsor è stata interpretata da Morgana Robinson.

Ultimamente, però, sembra che sia finita nel dimenticatoio. In realtà compare poco nel piccolo schermo e agli eventi, quindi qualcuno ha iniziato a porsi delle domande. Ecco la risposte utili per soddisfare la curiosità.

Traguardo importante per Pippa Middleton

Pippa è felicemente sposata con James Matthews, un uomo al quale è legata dal 17 luglio 2016. Si sono uniti in matrimonio il 20 maggio 2021 nella chiesa di St. Mark nel Berkshire e sono diventati genitori di Michael William, Grace Elizabeth Jane e Rose Louise Victoria.

Secondo voci di corridoio pare che al matrimonio Kate non abbia voluto la cognata Meghan Markle perché temeva che avrebbe rubato la scena alla sorellina. La faccenda poi non è stata più alimentata dal gossip. In questi giorni Pippa ha spento 40 candeline, ma tante sono le persone che hanno espresso la medesima opinione.

Pippa Middleton, a distanza di anni, appare così

Pippa non è mai passata inosservata per il beauty look basato su semplicità e naturalezza. ha sempre privilegiato la matita nera, mascara extra black e il blush. Non rinuncia mai al rossetto dai colori accesi e ai capelli lisci. In questi giorni, però, predilige il bob, ovvero il taglio medio di tendenza questo autunno.

Ha festeggiato il compleanno nei pressi del Lago di Como con il marito, i figli e le persone più strette. Chi l’ha vista ha riferito che lo scorrere del tempo non ha inciso sulla sua bellezza. Adesso è una donna a tutti gli effetti e sicuramente i 40 anni hanno dato un tocco in più.

