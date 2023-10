Barbara D’Urso non si nasconde più: finalmente dichiara tutto il suo amore proprio a lui | “Pezzo del mio cuore”

Barbara D’Urso, la splendida conduttrice, non si nasconde più e dichiara il suo amore. Lei è decisamente pazza di lui.

Non l’ha di certo presa bene, come è anche normale che sia, la decisione di Pier Silvio Berlusconi, di toglierle la conduzione del suo storico rotocalco, che ha condotto per la bellezza di 15 anni, la splendida Barbara D’Urso. Parliamo ovviamente di Pomeriggio Cinque che oggi vede al suo timone Myrta Merlino, giunta a Mediaset da La7.

Lei tra l’altro nel corso dell’ultima puntata di stagione 2022- 2023 nel augurare una buona estate ai suoi telespettatori aveva dato loro appuntamento in autunno. Poche settimane dopo è arrivata per lei e i suoi tanti estimatori la doccia fredda tramite un comunicato stampa inviato dall’Azienda del Biscione: lei era fuori dal programma.

Lei si è presa qualche giorno per metabolizzare il tutto, sparendo pure dai Social dove è di solito molto attiva, per poi togliersi non pochi sassolini dalla scarpa in una lunga intervista concessa a La Repubblica. In essa ha anche sottolineato di avere ancora un contratto valido con Mediaset in scadenza a fine anno.

Barbara D’Urso non si nasconde piò, chi è il ” pezzo del suo cuore”

Successivamente ha vissuto un’estate decisamente magica in compagnia dei suoi tanti amici che non l’hanno mai fatta sentire sola. Inoltre ha regalato tanti video e numerosi scatti dei suoi momenti felici. Lei è apparsa in ottima forma e pian piano ha riacquistato il suo luminoso sorriso. E poi, a vacanze finite, è salita su un aereo per volare a Londra.

Si trova ancora lì per motivi di studio come ha svelato la stessa. E l’amore? Come va il principe dei sentimenti? Ha un uomo speciale accanto la bellissima Barbara? Lei da tempo non ama pronunciarsi al riguardo. Fatto sta che ora è uscita alla scoperto e non c’è più alcun dubbio in merito. Lui è un ” pezzo del suo cuore“. Chi è il fortunato?

La dolcissima dedica per il figlio

No, non si tratta del suo fidanzato ma di uno dei suoi due figli che oggi sono diventati grandi. Lei parla poco di loro e sappiamo che non sono affatto interessati a operare nel vasto mondo dello Spettacolo. Uno poi l’ha da poco resa nonna per la prima volta. E così la divina Barbara ha dedicato alla sua creatura un dolcissimo post in occasione del suo compleanno.

E lo ha fatto condividendo uno scatto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord visto che lo mostra quando era molto piccolo. Di certo la foto in oggetto è in formato analogico e apparterrà al classico album di famiglia che la conduttrice campana custodisce gelosamente nella sua casa milanese.

© Riproduzione riservata