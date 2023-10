Ilary Blasi, come si presentava in camera da letto con Totti: “Per spogliarla ci…” | Spiattellato tutto dopo anni

Ilary Blasi, dopo tanti anni arriva la forte rivelazione. Come si presentava in camera da letto dal marito. Da non credere!

La fine del loro amore e del loro matrimonio ha sconvolto l’opinione pubblica. Per tantissimi anni sono stati visti come una coppia super affiatata e unita e poi ecco l’annuncio ufficiale che è giunto come una doccia fredda, anzi gelata: era tutto finito. Tanti anni vissuti insieme e tre figli ed era comunque arrivato il momento di raccogliere i cocci della relazione.

Tuttavia le voci di una fortissima crisi coniugale giravano già da moltissimo tempo. Tuttavia i più sostenevano che fossero soltanto pettegolezzi da cortile. E lei, quando il chiacchiericcio era diventato pressoché devastante, era corsa in TV, dall’amica Silvia Toffanin a smentire ogni cosa.

Allora il Pupone era stato avvistato allo stadio con una certa Noemi Bocchi che poi è effettivamente diventata la sua compagna di vita. E con lei tuttora l’amore prosegue e gonfie vele. Ilary, dal canto suo, ha trovato la sua dolce metà in tempi più recenti nella figura dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller.

Ilary Blasi, come lei si presentava in camera da letto da Totti

Lui, proprio come la Bocchi, non è affatto interessato alla ribalta e al vasto mondo dello Spettacolo. In ogni caso non si nasconde più e di tanto in tanto appare in qualche scatto nel seguitissimo e aggiornatissimo Profilo Ufficiale Instagram della sua fidanzata. E in particolare nel corso dell’estate ci hanno regalato delle fotografie molto romantiche delle loro vacanze in Brasile e sulle Dolomiti.

Ilary è apparsa in ottima forma e più bella che mai. Ora però ha un’altra gatta da pelare, ovvero il fatto di essere senza contratto, come ha rivelato a Striscia durante la consegna del suo nono tapiro. E, dulcis in fundo, arriva pure la rivelazione, decisamente intima, di come lei si presentava in camera da letto quando era ancora sposata con Totti.

“Per spogliarla ci…”, la dichiarazione dell’ex

Durante un’ospitata a Verissimo l’ex capitano della Roma aveva raccontato: ” Ilary è rimasta sempre uguale. Dorme con il pigiamone e i calzini di lana. Per spogliarla ci metto un’ora e mezza“. Chiaramente la sua dichiarazione aveva fatto molto sorridere non solo la conduttrice ma anche i numerosi telespettatori.

Oltre molti utenti in Rete si domandano se ancora oggi opti per tale mise quando si trova con il suo Bastian, Altri ancora hanno ricordato con affetto il suo matrimonio con Totti che ormai è bello che finito da più di un anno. Ora nel presente dell’ex calciatore c’è spazio solo per i figli, la sua famiglia di origine, gli amici veri e la sua Noemi.

© Riproduzione riservata