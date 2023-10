Tomaso Trussardi, cosa non è andato giù ad Aurora Ramazzotti: “Ecco cosa faceva a mia madre”

Tomaso Trussardi, che cosa non è mai e poi mai andato giù di lui alla splendida Aurora Ramazzotti. Centra con qualcosa che faceva alla sua mamma.

Se parliamo di Tomaso Trussardi stiamo nominando non solo un imprenditore vincente ma anche un uomo bellissimo e super affascinante, oltre che schivo e riservato. Non ama affatto rilasciare intervistare e parlare di se. Inoltre per lui la sua vita privata tale dovrebbe sempre rimanere. Ciò gli è stato impossibile quando si è fidanzato e poi sposato con la splendida Michelle Hunziker.

Non per nulla la showgirl svizzera è considerata da tempo bel nostro Paese una vera star. Tra l’altro è da sempre molto chiacchierata per via dei suoi amori. E lo è da quando ha concluso il suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti con il quale ha messo al mondo Aurora che da poco li ha resi nonni per la prima volta.

E quando poi lei e Tomaso si sono lasciati, dopo più di dieci anni d’amore e la nascita di due figlie, quali Sole e Celeste, anche lui è entrato nel vortice del chiacchiericcio mediatico. Ora è caccia grossa per scoprire se l‘uomo si è rifatto una vita dal punto di vista sentimentale oppure no. E nel mentre spunta una forte indiscrezione sul suo rapporto con Aurora.

Tomaso Trussardi, che cosa non è andato giù ad Aurora

Di certo i due in passato avranno avuto molte occasioni per stare insieme e parlare. Tra l’altro lei ha anche svolto per un certo periodo la mansione di testimonial per la maison Trussardi. Fatto sta che pare che ora come ora i rapporti tra di loro non siano poi così ottimali e che, forse, non li siano mai stati.

Ora la giovane, che sta vivendo il suo primo autunno da mamma, ha deciso di aprire il rubinetto sul secondo ex marito della sua mamma alla quale è legatissima. Per la verità la sua dichiarazione è di diversi mesi fa, quando ancora non aveva tra le braccia il suo piccolo Cesare. Fatto sta che sta facendo ancora ampiamente parlare e discutere sul Web.

“Non potevo più”, la forte dichiarazione della neo mamma

“Non potevo più di vedere mia madre soffrire”, ha svelato Aury durante una sua seguitissima puntata a Belve. Non per nulla lei ha anche rivelato che soprattutto nell’ultimo periodo, prima di arrivare alla separazione, i due litigassero di continuo. In poche parole pare che siano troppo diversi dal punto di vista caratteriale per stare insieme.

Sono comunque rimasti in buoni rapporti per il bene assoluto delle creature che hanno in comune e che sono ancora assai piccine. L’affetto e il rispetto sono ancora vivi ma Michelle non ne ha voluto sapere di ricominciare con lui come invece Tomaso, a quanto pare, avrebbe voluto, come hanno spifferato alcuni amici dell’imprenditore bergamasco.

© Riproduzione riservata